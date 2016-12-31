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Fitch снизил рейтинг ПриватБанка до дефолтного http://www.segodnya.ua/img/article/7849/86_main.1483201269.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/86_tn.1483201269.jpg Экономика В агентстве не уверены, что государственная поддержка полностью оздоровит "Приват"

Fitch снизил рейтинг ПриватБанка до дефолтного

Сегодня, 18:19

В агентстве не уверены, что государственная поддержка полностью оздоровит "Приват"

ПриватБанк получил дефолтный рейтинг. Фото: AFP
ПриватБанк получил дефолтный рейтинг. Фото: AFP

Агентство Fitch сообщило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте ПриватБанка с "ССС" до "RD" (ограниченный дефолт), пишет "Дело".

В агентстве отмечают, что основанием для такого решения стало заявление Нацбанка об участии связанных и необеспеченных кредиторов ПриватБанка в рекапитализации, путем конвертации обязательств банка в капитал.

Рейтинг ПриватБанка отражает в том числе, что государственная поддержка была недостаточной, чтобы предотвратить потери кредиторов, а потому на нее нельзя полагаться в будущем.

"Последняя точка зрения, в свою очередь, отражает нестратегический характер государственной собственности ПриватБанка и ограниченную способность властей предоставлять поддержку в иностранной валюте в случае необходимости", — говорится в заявлении Fitch.

Напомним, 19 – 21 декабря Фонд гарантирования увеличил уставный капитал ПриватБанка на 29,4 млрд грн (до 50,7 млрд грн) за счет принудительной конвертации в акции банка вкладов связанных лиц и обремененных обязательств ПриватБанка перед юридическими и физическими лицами, которые не связаны с банком.
рейтинг, дефолт, Приватбанк, Fitch, уставный капитал
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