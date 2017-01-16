Фонд госимущества Украины готовит приватизацию "Аграрного фонда"

Решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд" и ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) принял Фонд госимущества (ФГИ) Украины.

Согласно сообщению официального издания ФГИ "Ведомости приватизации", первичная стоимость основных средств "Аграрного фонда" на 30 сентября 2016 года составляла 7,4 млн грн, остаточная – 4,3 млн грн.

Первичная стоимость основных средств ГПЗКУ составляла 981,9 млн грн, остаточная – 654,7 млн грн.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. Его уставный капитал составляет 5 млрд грн.

Предыдущее руководство "Аграрного фонда", возглавляемое Александром Кирюком, разместило на счетах Брокбизнесбанка более 2 млрд грн, в Радикал банке – 300 млн грн. Однако из-за банкротства этих финансовых учреждений деньги предприятию не возвращены.

Изначально инициатором преобразования "Аграрного фонда" в ПАО выступило Министерство аграрной политики и продовольствия, мотивируя это возможностью фонда привлекать небюджетные средства и осуществлять инвестиционные проекты в аграрном секторе.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов – линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита 1,5 млрд долларов, средства которого планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР.

Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС). Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще 1,5 млрд долларов на проекты орошения и развития зерновой логистики.