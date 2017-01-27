Фортуна-банк признали неплатежеспособным (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:16

В Нацбанке обещают – вкладчики получат свои деньги 


Еще один банк признали неплатежеспособным. Речь идет о Фортуна-банке, проблемы там возникли еще год назад.

В Нацбанке отмечают, что 91% вкладчиков получат свои деньги полностью, потому что эти суммы не превышают 200 тысяч гривен, которые гарантирует вернуть государство.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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