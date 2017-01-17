Форум в Давосе: стала известна повестка дня Порошенко в Швейцарии

Президент Украины выступит с речью, примет участие в дебатах, а также встретится с инвесторами и бизнесменами

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию, где примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Сообщается, что Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

Также планируется, что в ходе работы Форума президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Ранее со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел сообщалось, что Порошенко решил не посещать традиционный "украинский ланч", который организует фонд олигарха Виктора Пинчука в Давосе в рамках ВЭФ. Такое решение было принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Напомним, в этом году Украины нет в официальном рабочем расписании форума, как в прошлые годы. На форуме-2017 Украина проведет два неофициальных мероприятия.