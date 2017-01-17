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Форум в Давосе: стала известна повестка дня Порошенко в Швейцарии http://www.segodnya.ua/img/article/7889/10_main.1484642666.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/10_tn.1484642666.jpg Экономика Президент Украины выступит с речью, примет участие в дебатах, а также встретится с инвесторами и бизнесменами

Форум в Давосе: стала известна повестка дня Порошенко в Швейцарии

Сегодня, 10:44

Президент Украины выступит с речью, примет участие в дебатах, а также встретится с инвесторами и бизнесменами

Порошенко прибыл в Давос. Фото: president.gov.ua
Порошенко прибыл в Давос. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию, где примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Сообщается, что Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

Также планируется, что в ходе работы Форума президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Ранее со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел сообщалось, что Порошенко решил не посещать традиционный "украинский ланч", который организует фонд олигарха Виктора Пинчука в Давосе в рамках ВЭФ. Такое решение было принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Напомним, в этом году Украины нет в официальном рабочем расписании форума, как в прошлые годы. На форуме-2017 Украина проведет два неофициальных мероприятия.
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Источник:

"Сегодня"

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