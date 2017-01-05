О возвращении к франку задумались представители ультраправых во главе с Ле Пен

Франция может отказаться от евро и вернуться к национальной валюте в случае победы на президентских выборах лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.

По словам кандидата в президенты, странам еврозоны следует вернуться к системе валютной корзины ЭКЮ, существовавшей в Евросоюзе до введения евро, передает BBC.

"ЭКЮ существовала параллельно с национальными валютами... Существование национальной валюты параллельно с общей валютой никак не повлияет на повседневную жизнь французов", – пояснила она.

Как отметил BBC советник Ле Пен по экономической политике, условия возврата к национальной валюте – франку – будут подробно обсуждаться в случае победы "Национального фронта" на выборах.

Как сообщалось, "Национальный фронт", выступающий против иммиграции и скептически настроенный по отношению к ЕС, набрал 27% голосов на прошедших в декабре прошлого года во Франции выборах в местные органы власти.

Напомним, ранее Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма не была незаконной. СБУ уже направила в МИД письмо для согласования запрета на въезд в Украину Марин Ле Пен. В команде политика заявили, что она не собиралась в Украину, а если Ле Пен станет президентом, этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам.