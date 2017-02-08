Газ от "Газпрома" за год подешевел на треть

Средняя стоимость экспортного газа российского "Газпрома" в 2016 году составила 157,4 доллара за тысячу кубометров.

Таким образом, за год цена снизилась на 30,2%, следует из данных ФТС – по итогам 2015 года средняя стоимость составила 225,6 доллара за тысячу кубометров.

"Газпром" при этом прогнозирует цену на газ на 2017 год на уровне не ниже 167–171 доллар за тысячу кубометров.

Напомним, в январе "Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа на экспорт в дальнее зарубежье – 624 млн куб. м в сутки. Предыдущее пиковое значение – 621,8 млн куб. м – было превышено на 2,2 млн куб. м.