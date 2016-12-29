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"Газпром" под Новый год навредил Украине (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7842/41_main.1483004743.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/41_tn.1483004743.jpg Экономика Российский монополист усложняет транзит газа в Европу, жалуются в "Укртрансгазе"

"Газпром" под Новый год навредил Украине (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 11:44

Российский монополист усложняет транзит газа в Европу, жалуются в "Укртрансгазе"


Газовая война – по расписанию. "Газпром" не хочет отказываться от старой традиции – пакостить Украине под Новый год. Российский монополист нарушил контракт и снизил давление на входе в газотранспортную систему Украины. 

"Газпром" продолжает нарушать контрактные давления: на российской станции Суджа зафиксировано резкое снижение на 9% от нормы. Несмотря на это, Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимые давления на западной границе", – заявил представитель "Укртрансгаза" Максим Белявский.

Почему это важно?

Из-за понижения давления "Газпром" усложняет выполнение своих же заявок по транспортировке газа в Европу, пояснили в "Нафтогазе". При таких обстоятельствах украинскому оператору ГТС приходится существенно корректировать свою работу, нести дополнительные расходы, чтобы сбалансировать транзит. 

О том, что "Газпром" устроит кризис с поставками топлива, чтобы очернить Украину перед европейскими потребителями, заявляли в "Нафтогазе", еще две недели назад.

Напомним, в прошлом году Хозяйственный суд Киева оштрафовал российского монополиста на более 6 млрд долларов. Газпром до сих пор судится за эти деньги, а сумма выросла вдвое – из-за пени.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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