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"Газпром" предлагает "Нафтогазу" обменяться гарантийными письмами вместо допсоглашения http://www.segodnya.ua/img/article/7818/40_main.1482371103.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/40_tn.1482371103.jpg Экономика Минэнерго РФ поддерживает позицию "Газпрома"

"Газпром" предлагает "Нафтогазу" обменяться гарантийными письмами вместо допсоглашения

Сегодня, 03:44

Минэнерго РФ поддерживает позицию "Газпрома"

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

"Газпром" предлагает "Нафтогазу Украины" обменяться гарантийными письмами, а также урегулировать вопросы предоплаты за поставки газа.

Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает Прайм.

"Газпром" предлагает "Нафтогазу" обменяться взаимными письмами, которые ответили бы на вопросы и озабоченность "Нафтогаза" относительно предоплаты", – рассказал глава российского Минэнерго.

По его словам, "Нафтогаз" настаивает на дополнительном соглашении к контракту, так как опасается, что по предоплате, внесенной за газ, топливо не будет поставляться либо будет поставлено, но не в соответствии с объемами и заявками Киева.

"Газпром" категорически против, Минэнерго РФ поддерживает позицию "Газпрома", потому что стороны проходят процедуру рассмотрения спорных вопросов в арбитражном суде", – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" ожидает получить решение Стокгольмского арбитража по делу о контракте на куплю-продажу газа российским газовым монополистом "Газпромом" в апреле следующего года.

По словам Коболева, "Нафтогаз" также ожидает до конца июня 2017 года получить решение Стокгольмского арбитража по делу об изменении условий контракта с "Газпромом" на транзит газа через территорию Украины.
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