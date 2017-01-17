"Газпром" выставил Украине счет на 5,3 млрд долларов

Российский "Газпром" выставил "Нафтогазу Украины" за 2016 год счет за невыборку законтрактованного по правилу "бери или плати" газа на сумму 5,3 млрд долларов. В случае приобщения этой суммы к ранее заявленным в Стокгольмский арбитраж требованиям, сумма требований по иску об исполнении контракта на поставку вырастет до 37 млрд долларов, что составляет больше половины капитализации "Газпрома" (61 млрд долларов).

"Сегодня ПАО "Газпром" направило НАК "Нафтогаз Украины" счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией во 2 – 4 кварталах 2016 года по условию "бери-или-плати". Согласно действующему между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" контракту купли-продажи природного газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа. В соответствии с условиями контракта, "Нафтогазу Украины" выставлен счет на сумму 5,319 млрд долларов. Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней", – заявили в "Газпроме".

При этом в первом квартале 2016 года для НАК "Нафтогаз Украины" не применялось условие "бери-или-плати" в соответствии с трехсторонним "зимним пакетом".

Напомним, Украина не согласна с требованием "бери-или-плати", прописанном в контракте от 2009 года, и оспаривает этот пункт в Стокгольмском арбитраже. Более того, "Нафтогаз" больше года назад отказался от закупок газа у "Газпрома" – газ с территории РФ Украина не покупает с 25 ноября 2015 года.

Окончательное решение Арбитражного института торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года, на транзит – в конце января 2017 года. "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года.

Каждый из участников процесса сможет опротестовать решение суда.