"Газпром" захватил треть газового рынка Европы

По оценкам аналитиков, в 2016 году потребление газа в Европе вырастет, а в Турции – снизится

Доля газа "Газпрома" (РФ) в балансе стран дальнего зарубежья, которые получают российский газ, в 2016 году достигла 33,5% после 31% по итогам 2015 года. Об этом сообщает ООО "Газпром экспорт" в своем декабрьском корпоративном бюллетене Blue Fuel.

"Доля газа "Газпрома" неуклонно растет и почти достигла примерно 1/3 в потреблении газа в Европе", – говорится в сообщении.

По расчетам, в 2016 году "Газпром" поставит в дальнее зарубежье около 179 млрд куб. м газа – после 159,4 млрд куб. м в 2015 году.

По оценкам аналитиков Interfax Global Energy, в 2016 году потребление газа в Европе вырастет с 469 до 488 млрд куб. м, а в Турции – снизится с 47,8 млрд куб. м до 45,1 млрд куб. м.

При этом если европейский рынок вырос на 4-5%, то поставки газа "Газпрома" на него выросли кратно в несколько раз выше – на 13%.

Напомним, достижение доли в 31% за 2015 год в "Газпроме" с гордостью называли невиданным историческим результатом.

"В настоящее время мы вышли на максимальный исторический уровень доли на европейском рынке газа – это 31%. При этом доля увеличивается, и тому подтверждение – рост объемов поставки нашего российского газа на экспорт в страны Европейского союза", – комментировал результат глава "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре 2016 года.

Вместе с тем, ПАО "Укртрансгаз" (УТГ) продолжает фиксировать невыполнение ПАО "Газпром" (РФ) технических условий договора на транзит российского газа в части ненадлежащего обеспечения минимально допустимого давления газа на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС)

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз" в 2016 году неоднократно заявляли о зафиксированных систематических "провалах" давления газа с российской стороны границы ниже контрактного уровня, в связи с чем "Газпром" существенно усложняет выполнение своих же заявок по транспортировке газа в Европу.

В "Нафтогазе" отмечали, что при таких обстоятельствах украинскому оператору ГТС приходится существенно корректировать свою работу, нести дополнительные расходы, чтобы сбалансировать транзит. В связи с этим НАК предложил европейцам направить мониторинговую миссию на пограничные ГИСы и проверить, чем объясняется эта "гипотония".

"Нафтогаз" в конце 2015 года отказался от поставок газа из России, уже более года голубым топливом украинцев обеспечивают европейские компании. Как поясняют эксперты, "Газпром" продает газ Европейскому союзу, который после перепродают украинскому "Нафтогазу".