Глава "Нафтогаза" получил два миллиона гривен зарплаты – СМИ

Вчера, 13:27

Только ставка Коболева превышает миллион гривен

Андрей Коболев. Фото: Украинский кризисный медиа центр
Андрей Коболев. Фото: Украинский кризисный медиа центр

Условия трудового контракта главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и Коллективный договор госкомпании позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы. Об этом говорится в документах, которыми располагает "Экономическая правда".

Так, в Допсоглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн гривен.) СЕО получает ежемесячную премию "на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании".

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По данным издания, в "Нафтогазе" действует коллективный договор от 25 июня 2012 года, подписанный тогдашним главой госкомпании Евгением Бакулиным. В соответствии с ним, премирование сотрудников аппарата НАК возможно на уровне до 200% от должностного оклада.

Первая половина из них (100%) выплачивается в ежемесячном режиме "за выполнение производственных функций и задач". Это означает, что систематическая зарплата руководителя НАК составляет 2,082 млн гривен в месяц.

В таком случае ежемесячное суммарное вознаграждение главы "Нафтогаза" может достигать 3,123 млн гривен.

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Как отмечают источники, в настоящее время в НАК разрабатывается новый коллективный договор. 

Ранее Андрей Коболев неоднократно заявлял о том, что повышение зарплат топ-менеджерам госкомпаний является стимулом в борьбе с коррупцией. "Чтобы сохранить человека, который приносит результат, и чтобы он не стал коррумпированным, нужно платить ему на рыночном уровне", – говорил он.
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