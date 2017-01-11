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Год свободной торговли между Украиной и Евросоюзом: выгоды и потери http://www.segodnya.ua/img/article/7870/52_main.1484084432.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/52_tn.1484084432.jpg Экономика Украинский экспорт в Европу вырос на 3,3%. Эксперты: можем продавать больше чеснока, грибов и меда

Год свободной торговли между Украиной и Евросоюзом: выгоды и потери

Сегодня, 08:10

Украинский экспорт в Европу вырос на 3,3%. Эксперты: можем продавать больше чеснока, грибов и меда

Фотограф: Ваганов С.
Фотограф: Ваганов С.

Украина отмечает первую годовщину экономической ассоциации с ЕС, поскольку зона свободной торговли полноценно заработала в январе 2016-го. Это значит, что уже год, как Украина должна активнее внедрять евронормы в законодательстве, доводить уровень нашей продукции до стандартов ЕС, снимать барьеры для торговли европейских компаний в нашей стране и т. д. Свои шаги в этом направлении Европа сделала еще в апреле 2014-го, с целью поддержки украинской экономики. Тогда было принято решение, что наши товары будут экспортироваться в ЕС с пониженными таможенными ставками в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европой. Кроме того, были введены квоты в основном на агропродукцию — курятину, мед, сахар, что позволяло Украине ввозить эти товары в ЕС без пошлин. Как же изменилась жизнь украинской экономики после года в ЗСТ, выяснила "Сегодня".

ТОРГОВЛЯ. По данным НБУ, за первые три квартала 2016 года торговля между Украиной и ЕС росла: в частности, экспорт увеличился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, а импорт — аж на 6,6%. Причем активнее всего Украина продает наши товары в Италию, Польшу и Германию, а в нашу страну больше всего поставок идет из Германии, Польши и Франции. Такие страны-лидеры были и в 2015 году.

Возим между Европой и нами не только еду, но и технику. Наши производители активно возят в ЕС масло, джем, консервированные овощи, каменный уголь, нефтепродукты, трамваи, оборудование. В то же время украинцы закупают в Европе мясо, орехи, алкоголь, уголь, лекарства, косметику, оборудование.

ЭКСПОРТ. Эксперты поясняют рост товарооборота между Украиной и ЕС в 2016-м тем, что идет постепенная переориентация нашей экономики вследствие потери рынка сбыта в СНГ. "За 2 года доля ЕС в нашем торговом балансе выросла до 45% с 33%. При этом доля России упала до 8% с 36%. То, что на фоне сокращения экспорта Украины в целом объемы экспорта в ЕС выросли — уже успех", — отмечает экономист Иван Никитченко. А как поясняет и. о. гендиректора УАК Мария Дидух, в основном рост экспорта произошел благодаря потенциалу нашей агропродукции. "ЗСТ с ЕС действительно помогли экспорту Украины, поскольку активно продаются традиционные виды продукции — зерновые культуры, масло, плоды, орехи, мед, сок и т. д. Но, помимо этого, открылись возможности для сбыта по новым товарам. Благодаря обнулению ввозной пошлины наши производители смогли активнее поставлять продукты переработки. В частности, интересны могут быть кетчуп, томатная паста, семена и масло разных культур, например, расторопши, или репейника, мука и печенье из отрубей и т. д. Кроме того, перспективными оказались нишевые продукты, которые до 2016 года не экспортировались в ЕС. Здесь также производителей заинтересовали сниженные ставки пошлины или беспошлинные квоты. Таким открытием года по нишевым продуктам стали чеснок, грибы", — отмечает Дидух.

По мнению экспертов, наши товары имеют высокий потенциал, поэтому украинский экспорт в ЕС может вырасти в 2017 году минимум на 5—10%. "Если говорить об агросекторе, то реально, например, наращивать экспорт органической продукции, а также свежих и замороженных ягод, поскольку спрос со стороны ЕС стремительно растет, а наши производители могут конкурировать с европейскими в цене. А еще перспективной может быть украинская продукция, которая прошла переработку и имеет добавочную стоимость. Например, можно ввозить в ЕС обычные помидоры и платить за это пошлину, а можно переработать этот продукт в кетчуп и продать это в Европе, не уплатив никаких пошлин. Это содействует нашей внешней торговле и росту отечественного производства", — уточняет Дидух.

ИМПОРТ. Старт ЗСТ между Украиной и ЕС обнаружил и некоторые риски для нашего бизнеса, так как импорт из Европы за последний год вырос в два раза быстрее, чем наш экспорт, говорит Никитченко. "Это значит, что, несмотря на сильную девальвацию гривни, Украина все еще не может конкурировать с более высокотехнологичными продуктами из ЕС. Поэтому для поддержки экспорта и импортозамещения нам нужна госпрограмма. В частности, государство должно поддержать бизнес финансово, экспертно, технически, чтобы наши производители смогли спокойно переходить на новые стандарты и выходить на рынки ЕС, где у Украины хорошие перспективы, к примеру, по таким направлениям, как фармация, мебель, одежда, обувь, продукты. Для этого у нас есть производственная база и опыт", — говорит Никитченко.

Нужно приближать наши законы к ЕС

За 2,5 года действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС наша страна должна была приблизить в отечественном законодательстве к евронормам порядка 58 обязательств, говорится в отчете Украинского центра европолитики. Речь идет об адаптации наших законов к стандартам ЕС в секторах электричества, окружающей среды, публичных закупок и т. д. Но пока Украина выполнила всего 9 обязательств, в процессе — 41, не адаптируются — 8. Как отмечает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, срыв дедлайнов тормозит украинский вектор движения в ЕС: "Надо вести жесткий мониторинг, мол, что сделано и что нужно сделать. Есть проектные офисы, замминистры по евроинтеграции. И если органы, ответственные за имплементацию, наладят коммуникацию, проблем не будет. Это важно, поскольку из-за срывов дедлайна Украина может проигрывать в получении преференций для наших экспортеров. К примеру, если не приведем в соответствие техстандарты, не сможем по отдельным позициям выйти на рынок ЕС".
торговля, экспорт, евросоюз, импорт, зст, евроинтеграция, ассоциация

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Автор:

Коновалова Христина

Источник:

"Сегодня"

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