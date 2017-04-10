Гонтарева еще три месяца назад обсуждала свою отставку с Порошенко

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева еще три месяца назад обсуждала с президентом Украины Петром Порошенко возможных преемников на посту главы НБУ.

"Еще три месяца назад мы с президентом говорили о том, кого я вижу возможными кандидатами. Сегодня с моей стороны не будет никаких спекуляций. Я свои рекомендации предоставила. Но это решение президента – какого кандидата он подаст в Верховную Раду. Поэтому давайте подождем его решения", – сказала Гонтарева.

При этом Гонтарева считает, что ее преемника на этой должности ждет политическое давление.

Ранее СМИ сообщали, что новым главой НБУ может стать нынешний глава Совета Нацбанка Александр Данилишин.

Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.

В то же время, по словам главы НБУ, других изменений в составе правления Национального банка не произойдет.