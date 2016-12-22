Гонтарева не исключает введение купюры номиналом в тысячу гривен

Причиной для введения купюры нового номинала может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3 200 гривен

Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1 000 гривен. Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передают "Українськi Новини".

"Могу сказать, что Кулиша (украинского писателя Пантелеймона Кулиша, – ред.) там (на купюре, – ред.) не будет. Остальное давайте пока подержим в тайне", – ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в тысячу гривен.

Причиной для введения купюры нового номинала может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3 200 гривен.