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Гонтарева не исключает введение купюры номиналом в тысячу гривен http://www.segodnya.ua/img/article/7822/55_main.1482443667.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/55_tn.1482443667.jpg Экономика Причиной для введения купюры нового номинала может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3 200 гривен

Гонтарева не исключает введение купюры номиналом в тысячу гривен

Вчера, 23:58

Причиной для введения купюры нового номинала может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3 200 гривен

Валерия Гонтарева, фото sharij.net
Валерия Гонтарева, фото sharij.net

Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1 000 гривен. Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передают "Українськi Новини".

"Могу сказать, что Кулиша (украинского писателя Пантелеймона Кулиша, – ред.) там (на купюре, – ред.) не будет. Остальное давайте пока подержим в тайне", – ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в тысячу гривен.

Причиной для введения купюры нового номинала может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3 200 гривен.
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