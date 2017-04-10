Гонтарева подвела итоги своего "правления" в НБУ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева рассказала, чего достигла, находясь на этой должности.

"Когда в 2014 году я пришла в Национальный банк, состояние экономики и банковской системы были ужасными. Огромный макроэкономический дисбаланс, обменный курс гривни привязан к доллару, существенное фискальное доминирование, больная банковская система, практически отсутствующее банковское наблюдение, высокий уровень кредитования связанных лиц и непрозрачная структура собственности, неэффективные процедуры борьбы с отмыванием денег. 20 лет на эти проблемы закрывали глаза политики, министры и руководители центрального банка. Сама страна находилась в очень сложной экономической ситуации. Одновременно объединились три кризиса: макроэкономический, валютный и банковский. При этом страна находилась в состоянии войны. Вместе с частью территорий мы потеряли почти 20% нашего ВВП и 30% нашей валютной выручки. Нашей экономике прогнозировали коллапс, а стране прогнозировали распад. Мои коллеги и известные финансовые гуру говорили мне, что эта миссия неосуществима", – заявила Гонтарева.

При этом, по ее словам, команда Нацбанка взяла на себя ответственность и занялась реформами.

"Все решения, которые принимал Национальный банк, имели целью стабилизировать украинскую финансовую систему, остановить беззаконие в банковской системе, заложить основы для построения здорового банковского сектора в будущем. За почти три года моей работы в должности главы Нацбанка нам удалось все это сделать", – уверена Гонтарева.

Глава НБУ перечислила главные достижения своей команды:

Макрофинансовая стабильность

"Для этого прежде всего мы перешли к режиму гибкого курсообразования. Желание политиков для собственных интересов удерживать курс гривни любой ценой негативно влияло на все наши макроэкономические показатели. И мы наконец избавились от якоря, который тянул нас вниз. Сейчас умеренные курсовые колебания уже не воспринимаются как конец света и не провоцируют панику", – заявила Гонтарева.

Новая монетарная политика

"В 2016 году после двух лет антикризисного менеджмента мы полностью перезагрузили и построили новую действенную монетарную политику – политику инфляционного таргетирования. Другой альтернативы на сегодня для нашей страны просто не существует. Мандат Нацбанка – это обеспечение ценовой стабильности в государстве. В прошлом году Нацбанк впервые взял на себя обязательства относительно достижения инфляционных целей – и выполнил их. Мы достигли нашей первой цели: 12% установлено Нацбанком при режиме инфляционного таргетирования", – пояснила глава НБУ.

Замедление инфляции

"Цели центрального банка определены. В этом году мы планируем достичь однозначного уровня инфляции и удерживать ее в низких пределах. Все это закреплено решением совета и правления Нацбанка. Среднесрочная наша цель – 5%. Уверена, это станет достижимым в 2019 году", – прогнозирует Гонтарева.

Реформа НБУ

"Теперь Национальный банк – это не политика одной личности. Мы построили Национальный банк, базируясь на нашей миссии", – считает Гонтарева.

Также одновременно с проведением системных изменений на рынке Нацбанк реформировал и собственную наблюдательную функцию. "Мы в корне изменили подходы к наблюдению за банками, нашу методологию и систему оценивания. ... Уже со следующего года диагностика для банков станет ежегодной и ее результаты будут публиковаться в свободном доступе", – уточнила Гонтарева.

Реформа банковского сектора

"Мы начали с масштабной диагностики банковской системы, которая включала проверку качества активов и стресс-тестирование банков. По результатам этой диагностики мы наконец узнали о реальном состоянии дел в банковской системе. ... С самого начала программа докапитализации была достаточно компромиссной. Банки, которые не смогли выполнить эту программу, были выведены с рынка и признаны неплатежеспособными. На сегодня банки уже увеличили свой капитал на 108 млрд грн. Это значительный шаг к их финансовой стойкости в будущем, а значит и к восстановлению доверия к банкам. В то же время Нацбанк начал очищение банковской системы от схемных банков, банков-моек – тех, которые не занимались банковским бизнесом. Из 180- банков на начало 2014 года сейчас на рынке остался 91 банк", – отметила Гонтарева.

При этом, по ее словам, полное очищение банковской системы было бы невозможным без решения проблемы ПриватБанка. "Переход банка под контроль государства был единственным правильным решением в условиях, когда недостаток в капитале банка составил 146 млрд грн", – заявила Гонтарева.

Напомним, Гонтарева сегодня также отметила, что готова предоставить развернутый отчет о своей деятельность в Верховной Раде в любое удобное для парламентариев время.

Как известно, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.