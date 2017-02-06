Гопко рассказала, когда Рада может ратифицировать соглашение о ЗСТ с Канадой

Сегодня, 17:59

При этом Нижняя палата парламента Канады может ратифицировать соглашение уже к концу февраля

Анна Гопко. Фото: соцсети
Анна Гопко. Фото: соцсети

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко надеется, что Верховная Рада на пленарном заседании в среду ратифицирует Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Об этом она заявила в ходе "круглого стола" на тему "Соглашение о свободной торговле с Канадой".

"Мы очень надеемся, что в среду будет положительный сигнал, и мы увидим в зале, что на это будет политическая воля (для ратификации Соглашения о свободной торговле – Ред.)", – заявила Гопко.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов заверил, что за ратификацию данного соглашения проголосует более 300 народных депутатов.

Вместе с тем, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в ходе включения по Скайпу отметил, что, согласно процедурам канадского парламента, Нижняя палата может в целом ратифицировать данное соглашение уже в конце февраля – в марте, после чего пройдет процедура ратификации в Сенате.

По словам Шевченко, есть шансы, что весной 2017 года Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной будет ратифицировано канадским парламентом.

Напомним, как рассказала торговый представитель Украины Наталья Микольская, текущие показатели эспорта в Канаду не отражают потенциала Украины.

"Если мы говорим об отмене пошлин, мы имеем большое желание, что бы в течение 5 лет мы вышли на цифры в раз 10 больше, чем есть сейчас. За 11 месяцев 2016 года экспорт из Украины в Канаду составил 26,2 млн долларов США, что не отражает нашего потенциала", – сказала она в ходе "круглого стола" в Верховной Раде.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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