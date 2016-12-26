Госбюджет-2017: сколько регионы получат из бюджета на "коммуналку" и зарплаты

Бюджетная децентрализация в самом разгаре. Приучая регионы к финсамостоятельности, власти заложили в Госбюджет-2017 регионам больше денег на содержание чиновничьих аппаратов, чтобы больше собственных средств они могли пустить на улучшение качества жизни жителей. Сколько из казны получат какие регионы и насколько удалось повысить доходы областей за счет бюджетной децентрализации, разбиралась "Сегодня" (см. инфографику).

В целом, по оценкам премьера Владимира Гройсмана, финансовый ресурс местных бюджетов в следующем году составит 424 млрд грн, или на 28% больше по сравнению с нынешним. А доходы регионов в итоге вырастут на 25% — до 185 млрд грн. Но, несмотря на получение финансовых прав, местные советы столкнулись и с новыми обязанностями, поскольку центр все больше передает на места расходы на содержание дорог, заведения соцкультбыта, медицины и образования. Это значит, что местным органам придется самим учиться справляться с текущими проблемами ремонтов, планировать средства для обеспечения сотрудников зарплатами, оплаты "коммуналки".

ПРОБЛЕМЫ. Как пояснил нам руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, хоть и все больше ресурсов передается на места, но не все управленцы готовы к такой самостоятельности: "Средства будут идти не только на зарплаты бюджетников или содержание школ, больниц, как это сейчас происходит в рамках бюджетной и образовательной субвенций. Также деньги нужны для реализации инфраструктурных проектов, дорожного строительства, обеспечения коммунальной сферы. И не факт, что все регионы сразу смогут разобраться в тонкостях освоения этих средств, ведь когда денег становится больше, то депутаты с чиновниками на местах часто не понимают, куда их направлять. Опять же, сохраняются коррупционные риски, так как деньги могут разворовываться".

КОНТРОЛЬ. По мнению экономиста Виктора Лисицкого, нужна реформа управленцев, которые смогут анализировать проблемы, составлять планы и ответственно реализовывать проекты: "Новая волна местных лидеров должна не бояться ответственности, ведь как только региональные политики и хозяйственники поймут, что будущее их города или региона исключительно в их руках, то и реформа финдецентрализации покажет результат". По мнению Забловского, если по итогам 2017 года станет понятно, какие регионы освоили 100% средств, а какие только 80%, имеет смысл выделять больше средств тем областям, где справляются с финсамостоятельностью. Лисицкий, наоборот, считает, что деньги, не истраченные в течение бюджетного года, отбирать не стоит, иначе их проедят, чтобы "освоить", выплатив зарплаты и премии: "Правильно поступают в тех областях, где накапливают ресурсы на депозитах в банках, чтобы в следующем году потратить на дороги, медицину, утепление домов". А вот экономист Иван Никитченко называет депозитные счета крайней мерой: "Новая дорога или отремонтированная школа нужна людям сейчас, а не через год. Если местные власти этого не сделали, значит, плохо разработали программу освоения денег. Но первые два-три года, пока идет реформа децентрализации, таких случаев будет много, и с этим придется считаться".

Сколько стоит содержание чиновников

Траты на регионы, заложенные в госбюджете, по сути — средства, которые пойдут на содержание чиновников облгосадминистраций. Они, как следует из инфографики, в 2017-м вырастут более чем на 60% по сравнению с 2016 годом. Всего в госбюджете на эти цели заложено более 6,3 млрд грн, или чуть менее 1% от расходной части главной сметы страны. Стоит отметить, что в нынешнем году на содержание почти 250-тысячной армии "государственных людей" в регионах ушло 3,84 млрд грн. Выходит, что в 2016 году каждый житель Украины тратил на областные органы власти около 90 грн, а в 2017 году будет тратить примерно 150 грн.

Как разъяснил нам член Бюджетного комитета ВР Ярослав Дубневич, эти деньги расходуются на осуществление исполнительной власти в регионах. То есть на зарплату сотрудников, оплату жилищно-коммунальных услуг и другие расходы. В итоге больше всего "стоит" для каждого из нас представитель власти в Кировоградской обл. — 267 грн на душу населения в год, меньше всего обходится в Донецкой обл. — 77 грн в год. Как разъяснил президент Украналитцентра Александр Охрименко, такая разница в расходах не случайна, ведь дешевле чиновники для кармана рядовых украинцев там, где больше населения, и наоборот. Но в то же время среднее количество управленцев в разных регионах отличается не намного. "Главные причины роста расходов госбюджета-2017 на уровне местных органов власти можно объяснить увеличением коммунальных расходов и повышением минзарплат чиновников до 3200 гривен", — уточнил Охрименко.