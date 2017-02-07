Госдолг Украины вырос из-за ПриватБанка – эксперт

Скачку госдолга Украины в декабре способствовало размещение 115 млрд грн ОВГЗ, в том числе 107 млрд грн с целью рекапитализации ПриватБанка, а также привлечение в бюджет 0,45 млрд долларов от размещения валютных ОВГЗ. Такое мнение выразила главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

"В результате национализации ПриватБанка, расходы на которую соответствовали 4,5% ВВП, гривневая составляющая госдолга выросла на 25% год к году, до 581 млрд грн. В долларовом выражении рост гривневого долга был более умеренным – +10% до 21,4 млрд долларов из-за девальвации гривни (-12% г/г до 27,2 грн/долл.)", – отметила Белан.

По ее оценкам, средневзвешенная стоимость новых валютных заимствований выросла в 2016 году до 5,6% годовых по сравнению с 2,9% в 2015 году, поскольку снизились объемы официального финансирования, в то время как увеличились объёмы размещения валютных ОВГЗ, которые являются более дорогим источником финансирования (средняя ставка размещения 7,1% годовых). В то же время, средняя стоимость гривневых заимствований составила 9,1% годовых, заметно снизившись с 13% в 2013-15 гг.

"Причиной этого стало использование индексных бумаг с низкой доходностью для рекапитализации ПриватБанка. Таким образом, в целом политика заимствований осталась сдержанной, что должно способствовать дальнейшему снижению эффективной процентной ставки (с 7,4% в 2016 г. и 10,9% на пике в 2014 г.), а также способствовать устойчивости долга в среднесрочной перспективе", – отмечает Белан.

Аналитик прогнозирует, что соотношение госдолга к ВВП немного уменьшится в 2017 г., до 80%.

"Этот показатель продолжит снижаться и может в ближайшие пять лет опуститься ниже установленного МВФ граничного уровня (в 71% ВВП), при условии стабильного экономического роста, устойчивости валютного курса и сдержанной фискальной политики. Ключевым риском с точки зрения устойчивости долга является возможная девальвация гривн", – пояснила Белан.

Напомним, по данным Минфина, государственный долг Украины в декабре 2016 года вырос на 5,1% (3,4 млрд долларов) и составил 71 млрд долларов. В годовом измерении, рост составил 8,3% или $5,5 млрд. Таким образом, госдолг соответствовал 82% оценочного показателя ВВП на 2016 г., повысившись c 79% на конец 2015 г. (Министерство финансов)