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Госдума России ратифицировала соглашение по "Турецкому потоку" http://www.segodnya.ua/img/article/7901/24_main.1484909864.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/24_tn.1484909864.jpg Экономика "Газпром" считает, что "Турецкий поток" станет единственным маршрутом для поставок российского газа в  ЕС

Госдума России ратифицировала соглашение по "Турецкому потоку"

Сегодня, 12:56

"Газпром" считает, что "Турецкий поток" станет единственным маршрутом для поставок российского газа в  ЕС

РФ ратифицировала соглашение по &quot;Турецкому потоку&quot;. Фото: пресс-служба &quot;Газпрома&quot;
РФ ратифицировала соглашение по "Турецкому потоку". Фото: пресс-служба "Газпрома"

Госдума РФ приняла закон о ратификации соглашения между Россией и Турцией по проекту газопровода "Турецкий поток", который планируется проложить по дну Черного моря в обход Украины. 

В пояснительной записке указывается, что целесообразность реализации проекта газопровода "Турецкий поток" и подписание соглашения обусловлены несколькими причинами, в частности, сокращением транзитных рисков и обеспечением выполнения ПАО "Газпром" контрактных обязательств по поставкам газа в Турцию и страны ЕС после 2019 года.

"Надежные и бесперебойные поставки российского газа по газопроводу "Турецкий поток" позволят обеспечить ежегодные поступления в бюджет РФ экспортных пошлин в размере около 750 млн долл. США только в отношении первой нитки газопровода, предназначенной для поставок газа турецким покупателям", – говорится в документе.

"В случае реализации второй нитки и в зависимости от перечня стран, покупатели газа из которых будут получать газ, идущий транзитом через Турцию из второй нитки, сопоставимые поступления в бюджет РФ могут быть обеспечены за счет экспортных пошлин по поставкам по второй нитке", – отмечается в документе.

Как сообщалось, Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток".

Документом предусмотрено строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. По одной нитке планируется поставлять газ непосредственно на турецкий рынок, по другой — транзитом через Турцию в европейские страны. Реализация второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.

Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган в начале декабря 2016 г. подписал ранее принятый турецким парламентом закон о ратификации соглашения с РФ по проекту строительства "Турецкого потока".

В "Газпроме" заявляли, что "Турецкий поток" должен стать единственным маршрутом для поставок российского газа в страны ЕС, который "позволит снять риски транзита через Украину".

В свою очередь глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что строительство газопроводов "Турецкий поток" в форме двух веток и "Северный поток-2" лишит Украину доходов в объеме порядка 2 млрд долларов в год, а также примерно впятеро снизит стоимость украинской газотранспортной системы.
газ, газпром, ЕС, соглашение, рф, турецкий поток

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Источник:

УНИАН

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