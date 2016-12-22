Государственный "Приват" станет совершенно новым банком – Данилюк

Национализированный ПриватБанк станет примером для всех остальных украинских банков. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, представляя нового главу "Привата" Александра Шлапака.

"Задача – дальше развивать банк. Это 20 млн клиентов по всей стране, которым нравятся сервисы ПриватБанка. Сейчас все ожидают продолжения работы банка на том же уровне качества. Я уверен, с такой командой и поддержкой правительства, это будет банк нового качества, который станет примером для всех других банков, в частности и государственных", – заявил Данилюк.

Он отметил, что у нового менеджмента банка есть понимание того, что необходимо делать. "Команда уверенно смотрит вперед", – сказал Данилюк.

"Вчера в конце дня была полностью завершена процедура перехода ПриватБанка в собственность государства. Со вчерашнего вечера акционером является Министерство финансов", – напомнил Данилюк.

Напомним, 21 декабря ПриватБанк на 100% перешел в государственную собственность. Решение о национализации "Привата" было принято вечером 18 декабря. Переходный период начался 19 декабря – в этот день были заблокированы счета юридических лиц. Ограничения для бизнес-клиентов банка действовали больше суток, но 20 декабря НБУ утвердил новый устав "Привата", что позволило передать финучреждение в собственность государства. В целом, на национализацию ПриватБанка понадобилось около 72 часов.

К слову, после стабилизации работы "Привата" государство планирует возвращение банка в частный сектор. По прогнозам главы НБУ Валерии Гонтаревой, это состоится не в ближайший год, но максимум – через три года.