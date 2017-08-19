Государство получило справедливую сумму за приватизацию облэнерго – Гусак

Государство планирует выручить от приватизации восьми облэнерго около 4 млрд грн. На сегодняшний день Украина уже выручила около 1,4 млрд грн и народный депутат Владимир Гусак считает эту сумму справедливой.

"Никаких обвинений в неконкурентных продажах или непрозрачности не было. То есть цену определил рынок и она кажется справедливой", – сказал нардеп в эфире информационной программы "Сегодня" на телеканале "Украина".

Он подчеркнул, что в трех случаях, где в торгах не принимали участие компании Группы СКМ, конкурсы не состоялись.

"Потому что, наверное, рынок решил, что даже стартовая цена за неконтрольные пакеты в облэнерго – в частности в Одессаоблэнерго, Сумыоблэнерго – является завышенной. Поэтому торги не состоялись", – отметил депутат.

Напомним, компания Ornex, входящая в Группу СКМ, приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" и ПАО "Киевэнерго". Цена 25% акций "ДТЭК Западэнерго" составила 417,163 млн гривен (что на 69,58 млн гривен больше стартовой стоимости). За 25% акций "Киевэнерго" уплачено 759,633 млн гривен.

Также Ornex приобрела 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" за 143,81 млн гривен.

Как ранее заявляли в Фонде госимущества, приватизация украинских облэнерго является частью обязательств Украины перед МВФ.