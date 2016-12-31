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Гривня теряет в цене: как за 2016 год изменился курс доллара в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7811/92_main.1482240066.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7811/92_tn.1482240066.jpg Экономика В начале года американская валюта продавалась по 24,8 гривни, а к концу декабря – по 27 с лишним гривни 

Гривня теряет в цене: как за 2016 год изменился курс доллара в Украине

Сегодня, 07:18

В начале года американская валюта продавалась по 24,8 гривни, а к концу декабря – по 27 с лишним гривни 

Как поменялся курс доллара
Как поменялся курс доллара. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Украине за несколько лет национальная валюта потеряла 2/3 своей стоимости. Еще в 2014-м году "американец" можно было купить по 8 гривен, а в последнюю пятницу уходящего 2016 года официальный курс составлял уже 27,19 грн/долл. Так низко гривня в этом году опускалась только в традиционно девальвационном феврале.

Как рассказывают эксперты, на курс национальной валюты в этом году влиял целый ряд факторов: политический кризис в начале года, необходимость импортировать голубое топливо, неблагоприятная конъектура на внешних рынках, приостановка сотрудничества с МВФ. В результате только за этот год гривня девальвировала с 24,8 до 26,39 гривен за доллар. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как и почему поменялся курс доллара в 2016-м.

Прогнозы не оправдались

Национальный банк Украины (НБУ) в начале года прогнозировал курс гривни по отношению к доллару в диапазоне 24,4-24,8. Позже этот прогноз пришлось пересмотреть. Уже в феврале официальный курс американской валюты достигал 27,24 гривни. По словам старшего аналитика Concorde Capital Александра Паращия, на стабильность национальной валюты влияли два основных фактора: сотрудничества с международными кредиторами, в том числе МВФ, и ситуация на внешних ресурсных рынках. Цены на металл, удобрения, пшеницу падали, а вместе с тем сокращались валютные поступления в страну.

Замглавы НБУ Олег Чурий пояснил, что на украинский валютный рынок неблагоприятно повлияла девальвация в странах-торговых партнерах. "Сезонный спад деловой активности в январе вызвал снижение поступлений валютной выручки в феврале, а политическая нестабильность и промедление с возобновлением сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) неблагоприятно отражаются на ожиданиях бизнеса", – говорится в его комментарии, распространенном центробанком.

В марте, по оценкам экспертов, национальная валюта "просела" из-за приостановки сотрудничества с МВФ. Кроме того, в Украине затянулся политический кризис – Кабинет министров Яценюка планировали распустить, однако окончательное решение затягивалось. Начиная с апреля и до конца лета, уже при новом правительстве, курс доллара колебался в районе 25 гривен.

Однако, со второй половины августа "летнее затишье" прервалось. 15 августа доллар преодолел "психологическую отметку" и побил пятимесячный рекорд. Эксперты поясняют: осенью традиционно наступают сложные для валютного рынка времена. По словам Александра Паращия, причин для "осенней девальвации" несколько: приходится закупать большое количество импортного газа, гасить валютные кредиты, кроме того спрос на валютном рынке в этот период растет, а предложение остается на том же уровне. В результате гривна заметно "худеет".

Почему доллар дорожает осенью:

  • приходится запасаться импортным газом к отопительному сезону (порядка 8 млрд кубометров газа за второе полугодие);
  • украинцы скупают валюту (спрос увеличится на 10%);
  • приходится активнее "гасить" иностранные кредиты.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб отмечает: кроме того, на гривню "давила" задержка валютного транша от МВФ в размере одного миллиарда долларов. Деньги должны поступить в резервы НБУ. Транш от МВФ "открыл" возможность получить средства и от других государств и организаций.

Транш от МВФ, которое украинское правительство ожидало с начала года, получили только в сентябре. После этого курс доллара оставался в пределах 25,5-26 гривни, а уже в декабре вырос до 27,19 гривни.

Что будет в следующем году

В следующем году гривня в Украине продолжит снижаться по отношению к американской валюте, уверены эксперты. К концу 2017-го курс нацвалюты может дойти до отметки 30 гривен за доллар. Большое количество валюты придется потратить на обслуживание государственного долга, а стабильность гривни в том числе будет зависеть от сотрудничества с МВФ.

По словам исполнительного директора международного Фонда Блейзера Олега Устенко, в начале следующего года ситуация с долларом по 27 гривен кардинально не изменится. По оценкам эксперта, к концу 2017-го гривня подешевеет до 30 гривен за доллар. "Курс будет находится без серьезных потрясений – до 30 гривен к концу года", – говорит эксперт. При этом Олег Устенко отмечает, этот сценарий может "расшатать", к примеру, политический кризис. В такой ситуации прогноз может быть еще менее оптимистичным.

Со мнением своего коллеги соглашается президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "В начале следующего года может быть существенный рост курса. Нужно будет обслуживать государственный долг, это сказывается. И, соответственно, будет закупка газа импортного, это тоже отразится. Тут возможен какой-то рост", – рассказывает экономист.

Напомним, как говорится в проекте бюджета на следующий год, курс национальной валюты по отношению к доллару в 2017-м достигнет отметки 27,2 гривни. Впрочем, в бюджет 2016 года закладывался доллар по 24,1 грн.
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Авторы:

Александр Литвин , Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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