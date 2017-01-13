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Гройман грозится наказывать бизнесменов, которые не повысили "минималку" http://www.segodnya.ua/img/article/7880/12_main.1484314315.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/12_tn.1484314315.jpg Экономика Премьер-министр рассчитывает, что органы контроля также не будут злоупотрелять полномочиями

Гройман грозится наказывать бизнесменов, которые не повысили "минималку"

Сегодня, 15:30

Премьер-министр рассчитывает, что органы контроля также не будут злоупотрелять полномочиями

Владимир Гройсман. Фото: AFP
Владимир Гройсман. Фото: AFP

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил наказывать работодателей, которые не выполняют требований закона о повышении минимальной зарплаты, также чиновников, которые будут злоупотреблять проверками.

"Честному бизнесу, который платит "белую" зарплату, бояться нечего", – цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

Однако премьер предупредил, что проверки не должны превращаться в инструмент давления на бизнес, и чиновники, превышающие свои полномочия в этом вопросе, будут уволены.

"Если кто-то будет давить на честный бизнес, используя этот инструмент, я буду увольнять их с работы. ... Любая дурь в голове какого-то чиновника на какой-то территории может иметь место. Но мы очень быстро на это будем реагировать", – отметил Гройсман.

Напомним, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена вдвое. Из-за этого повышения также изменились суммы налогов, привязанные к показателю минзарплаты.
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