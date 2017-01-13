Гройман грозится наказывать бизнесменов, которые не повысили "минималку"
Премьер-министр рассчитывает, что органы контроля также не будут злоупотрелять полномочиями
Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил наказывать работодателей, которые не выполняют требований закона о повышении минимальной зарплаты, также чиновников, которые будут злоупотреблять проверками.
"Честному бизнесу, который платит "белую" зарплату, бояться нечего", – цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.
Однако премьер предупредил, что проверки не должны превращаться в инструмент давления на бизнес, и чиновники, превышающие свои полномочия в этом вопросе, будут уволены.
"Если кто-то будет давить на честный бизнес, используя этот инструмент, я буду увольнять их с работы. ... Любая дурь в голове какого-то чиновника на какой-то территории может иметь место. Но мы очень быстро на это будем реагировать", – отметил Гройсман.
Напомним, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена вдвое. Из-за этого повышения также изменились суммы налогов, привязанные к показателю минзарплаты.
Вы сейчас просматриваете новость "Гройман грозится наказывать бизнесменов, которые не повысили "минималку"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии