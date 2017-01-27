Гройсман хочет продавать электроэнергию за границу

Сегодня, 09:20

Премьер-министр рассчитывает на новые поступления валюты в страну

Владимир Гройсман, фото DT.ua
Владимир Гройсман, фото DT.ua

Украина должна развивать экспорт электроэнергии и продавать произведенную электроэнергию за границу, что будет способствовать развитию экономики и обеспечению энергетической независимости. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Экономическая правда".

"Наша задача как страны быть экспортером электроэнергии. Мы должны продавать произведенную в Украине электроэнергию и получать за это в Украине большую валюту, которая будет положительно влиять на экономику нашего государства", – подчеркнул он.

В этом контексте развитие атомной энергетики имеет ключевое значение, отметил Гройсман.

Гройсман отметил, что нужно пересмотреть программу развития атомной электроэнергетики до 2040 года. Вместе с тем есть задача на среднесрочную перспективу по развитию отрасли, которая должна быть решена в течение 5 лет.

"Мы хотим стать энергонезависимой страной", – подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Гройсман сообщил о снижении цены на электроэнергию для производства.
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