Гройсман хочет продавать электроэнергию за границу

Украина должна развивать экспорт электроэнергии и продавать произведенную электроэнергию за границу, что будет способствовать развитию экономики и обеспечению энергетической независимости. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Экономическая правда".

"Наша задача как страны быть экспортером электроэнергии. Мы должны продавать произведенную в Украине электроэнергию и получать за это в Украине большую валюту, которая будет положительно влиять на экономику нашего государства", – подчеркнул он.



В этом контексте развитие атомной энергетики имеет ключевое значение, отметил Гройсман.



Гройсман отметил, что нужно пересмотреть программу развития атомной электроэнергетики до 2040 года. Вместе с тем есть задача на среднесрочную перспективу по развитию отрасли, которая должна быть решена в течение 5 лет.



"Мы хотим стать энергонезависимой страной", – подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Гройсман сообщил о снижении цены на электроэнергию для производства.