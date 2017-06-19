Гройсман: Отопительный сезон пройдем нормально

Украина успевает подготовиться к следующему отопительному сезону. Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



"Следующий отопительный сезон мы пройдем абсолютно нормально, стабильно и качественного. Но нам нужно слаженно пройти весь этап подготовки. Правительство приняло план относительно подготовки к осенне-зимнему периоду. В каждом регионе есть соответствующие решения, утвержденные местными властями. Но решение – это только бумажка, должна быть серьезная системная организованная работа на местах. До начала нового отопительного сезона осталось четыре месяца – это более чем достаточно, чтобы качественно подготовить весь комплекс к новому периоду", – считает Гройсман.



Как сообщалось, компания ДТЭК Энерго намерена нарастить добычу газовой марки угля в Украине, поэтому приняла решение увеличить инвестиции в свои угледобывающие предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" и "ДТЭК Добропольеуголь" в 2017 году на 40% по сравнению с 2016 годом – до 4,2 млрд грн. При этом компания инвестирует порядка 1,8 млрд грн в подготовку своих ТЭС к отопительному сезону.