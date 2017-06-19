Гройсман: Отопительный сезон пройдем нормально

Сегодня, 12:17

Премьер призвал проверить льготы и поработать над энергоэффективностью

Владимир Гройсман. Фото: архив
Владимир Гройсман. Фото: архив

Украина успевает подготовиться к следующему отопительному сезону. Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Следующий отопительный сезон мы пройдем абсолютно нормально, стабильно и качественного. Но нам нужно слаженно пройти весь этап подготовки. Правительство приняло план относительно подготовки к осенне-зимнему периоду. В каждом регионе есть соответствующие решения, утвержденные местными властями. Но решение – это только бумажка, должна быть серьезная системная организованная работа на местах. До начала нового отопительного сезона осталось четыре месяца – это более чем достаточно, чтобы качественно подготовить весь комплекс к новому периоду", – считает Гройсман.

Как сообщалось, компания ДТЭК Энерго намерена нарастить добычу газовой марки угля в Украине, поэтому приняла решение увеличить инвестиции в свои угледобывающие предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" и "ДТЭК Добропольеуголь" в 2017 году на 40% по сравнению с 2016 годом – до 4,2 млрд грн. При этом компания инвестирует порядка 1,8 млрд грн в подготовку своих ТЭС к отопительному сезону.
энергетика, Украина, отопительный сезон, гройсман, Владимир Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость "Гройсман: Отопительный сезон пройдем нормально". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

Отопление с субсидиями вырастут. Фото: архив

Следующий отопительный сезон для субсидиантов может оказаться рекордно дорогим

17 Июня, 06:09

Правительство сократило нормативы и продолжительность отопительного сезона 

Экономика

Борис Колесников. Фото: opposition.org.ua

Колесников поддержал полную модернизацию украинской энергосистемы

16 Июня, 23:14

Чем больше энергии будет производиться в Украине, тем меньше придется покупать у соседей

Экономика

ЧП в энергетике остается в силе. Фото: Pixabay

Власть продлила режим ЧП в энергетике Украины

16 Июня, 03:09

Чрезвычайное положение позволяет управлять энергетикой страны в ручном режиме

ЖКХ

Как украинцам пересчитают субсидии. Фото: архив

Украинцам пересчитывают субсидии: что нужно знать о новых правилах, как повлияет рост минималки и кто рискует остаться без скидки

9 Июня, 07:14

Перерасчет субсидии продолжается, отмечают в Минсоцполитики

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования