Гройсман подсчитал, сколько денег нужно на повышение пенсий

Вчера, 13:42

Сейчас средства на пенсионную реформу только накапливаются

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

На повышение пенсий в Украине, которое правительство планирует осуществить в октябре благодаря пенсионной реформе, необходимо несколько десятков миллиардов гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Несколько десятков миллиардов. Эти средства есть, точнее будут. Они накапливаются, и мы сможем сделать модернизацию пенсионной системы", – сказал премьер.

При этом Гройсман отметил, что и пенсионная реформа, и повышение минимальной заработной платы, которое было осуществлено с начала 2017 года, не повлияют на макроэкономические показатели, но обеспечат изменение качества жизни украинцев.

Как сообщалось, правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение работающих пенсионеров. Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

Согласно заявлению Международного валютного фонда (МВФ) по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы.
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Источник:

УНИАН

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