Гройсман пообещал не повышать акцизы на алкоголь

В этом году правительство не планирует пересматривать акцизы на алкоголь. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Нет, мы не планируем никаких повышений. Все параметры, которые мы заложили в бюджет, они являются постоянными на 2017 год. Поэтому никаких изменений в течение года мы не планируем", – сказал Гройсман, отвечая на вопрос, собирается ли правительство пересмотреть акцизы на алкоголь.

Напомним, в ВРУ еще не знают, когда будут пересматривать акцизы на алкоголь. При этом, по ее словам, дважды повышать акцизы на водочные изделия в 2017 году не было никакого смысла.