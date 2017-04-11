Гройсман предложил отдать "Газпрому" Тимошенко вместо денег

Вчера, 13:01

Премьер придумал, что делать, если Украина проиграет в Стокгольмском арбитраже

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже передать "Газпрому" экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, которая подписала соответствующий газовый контракт.

"Если мы выиграем, будет восстановлена справедливость в отношении Украины. Если, не дай бог, будет другое решение суда, – это десятки миллиардов долларов, которые, на мой взгляд, не могут быть предъявлены, ведь это последствия подписания контракта Тимошенко… Придется передать Тимошенко вместо денег: если она подписала, пусть она и несет ответственность, почему за это должны платить украинские граждане? Другого варианта нет", – сказал Гройсман.

Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле "бери, или плати". Со своей стороны "Нафтогаз Украины" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в апреле 2017 года.

7 апреля глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что последняя информация из Стокгольмского арбитража оптимистична для украинской стороны: "Мы в последнее время получаем много информации уже от трибунала относительного возможных сроков и результатов. Мы становимся более оптимистичными, чем мы были до этого".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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