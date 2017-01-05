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Гройсман рассказал, как Кабмин борется с главным вызовом Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7857/73_main.1483619912.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/73_tn.1483619912.jpg Экономика Премьер сообщил, что правительство уже сделало первые важные шаги в преодолении проблемы

Гройсман рассказал, как Кабмин борется с главным вызовом Украины

Сегодня, 14:37

Премьер сообщил, что правительство уже сделало первые важные шаги в преодолении проблемы

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Правительство делает первые шаги по преодолению бедности в Украине, увеличивая вдвое минимальную заработную плату и повышая зарплаты учителям, врачам и спасателям. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Какой наш самый большой вызов сегодня? Борьба с бедностью. Мы должны побороть бедность в нашей большой 45-миллионной стране. С одной стороны, необходимы реформаторские решения, с другой, необходимо понимать ощущения людей, их самые большие проблемы, чтобы делать именно те шаги, чтобы преодолеть этот вызов. Минимальная заработная плата, повышение доходов наших педагогов и врачей – это уже первые шаги", – заявил глава правительства.

Вместе с увеличением минимальной заработной платы вдвое – до 3200 грн, увеличением заработной платы украинским учителям на 50% и врачам – на 30% бюджетом на 2017 год, в том числе, предусмотрено увеличение заработной платы сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, напомнил премьер-министр.

"МЧСник (имеется в виду боец ГСЧС – Ред.), который должен тушить пожар, иначе говоря, идет в огонь, имел заработную плату "аж" 3 тысячи гривен. И никому не было до этого дела. Когда что-то горит, все молятся на то, чтобы эти люди вовремя приехали и качественно выполнили свою работу. А потом они идут в кассу и должны получить те 3 тысячи гривен", – привел пример Гройсман.

Премьер рассказал, что сейчас зарплаты спасателям подняты на более, чем две тыс. грн.

"Это означает, что мы начинаем потихоньку отдавать наши долги людям. И будем отдавать их дальше", – отметил глава правительства.

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Напомним, глава Кабмина сообщил о ликвидации крупнейшей коррупционной схемы в стране.

Гройсман также рассказал о том, как связана цена на импортный газ для Украины и курс доллара.

Премьер раскрыл и особенности формирования госбюждета на 2017 год с учетом спецконфискации.
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Источник:

"Сегодня"

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