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Гройсман рассказал о перспективах рынка земли в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7858/18_main.1483630842.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/18_tn.1483630842.jpg Экономика По словам премьера, рынок земли может быть введен в Украине только после широкого и открытого обсуждения в обществе

Гройсман рассказал о перспективах рынка земли в Украине

Сегодня, 17:40

По словам премьера, рынок земли может быть введен в Украине только после широкого и открытого обсуждения в обществе

Владимир Гройсман. Фото: dialog.ua
Владимир Гройсман. Фото: dialog.ua

Правительство работает над поиском модели оборота земель в Украине, которая будет принята на основе сбалансированного решения по итогам широкого обсуждения. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров.

Говоря о готовности правительства инициировать и серьезно работать над законом об обороте земель, Владимир Гройсман заявил: "Абсолютно. Мы работаем, мы найдем модель, тогда будем выходить на обсуждение и принимать сбалансированное решение".

Премьер-министр убежден, что модель рынка земли может быть внедрена в Украине только после широкого и открытого обсуждения с гражданами, собственниками паев, экспертами.

"Нужен рынок земель или нет? Это дискуссионный вопрос. Давайте обсудим, я готов. Но кто сказал, каким должен быть тот рынок земли? Нет, никто не сказал, каким он должен быть. Поэтому давайте мы, во-первых, выработаем модель, широко обсудим эту модель, проконсультируемся с украинскими гражданами, с владельцами паев, а потом примем согласованное решение. Вот ход моих мыслей. Если же кто-то хочет рывком снять мораторий на землю, скупить за три месяца всю землю в стране, я категорически против. Так не будет. И пока я премьер-министр, я не дам этого сделать", – подчеркнул он.

Гройсман подчеркнул также, что вопрос оборота украинской земли – очень чувствительный.

"Серьезный, фундаментальный вопрос – вопрос украинской земли, относительно которого надо максимально открыто, экспертно посоветоваться, понять, объяснить, а затем принимать решение", – добавил премьер.

Напомним, Гройсман рассказал о том, как Кабмин борется с бедностью в Украине.

Кроме того, глава Кабмина сообщил о ликвидации крупнейшей коррупционной схемы в стране.

Гройсман также рассказал о том, как связана цена на импортный газ для Украины и курс доллара.

Премьер раскрыл и особенности формирования госбюждета на 2017 год с учетом спецконфискации.
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Источник:

"Сегодня"

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