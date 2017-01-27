Гройсман сообщил о снижении цены на электроэнергию для производства

По его словам, цены могут быть снижены на 5-15%

Цены на электроэнергию для промышленного производства могут быть снижены в пределах 5-15%, в зависимости от объемов производства и потребления электроэнергии в области.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на странице в Facebook.

Премьер-министр отметил, что первый этап снижения цен произошел с 1 января, второй этап произойдет с 1 апреля.

Гройсман отметил, что это будет способствовать развитию и повышению конкурентоспособности украинской промышленности.

Напомним, Владимир Гройсман заявил, что программа развития атомной энергетики должна быть пересмотрена до 2040 года.