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Гройсман: У меня ощущение, что в 2017 году будет экономический прорыв http://www.segodnya.ua/img/article/7850/78_main.1483276164.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/78_tn.1483276164.jpg Экономика Главным показателем являются не цифры, а чтоб люди почувствовали изменения в экономике, считает премьер

Гройсман: У меня ощущение, что в 2017 году будет экономический прорыв

Вчера, 15:10

Главным показателем являются не цифры, а чтоб люди почувствовали изменения в экономике, считает премьер

Владимир Гройсман. Фото: AFP
Владимир Гройсман. Фото: AFP

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что 2017 год может принести существенный прогресс украинской экономике. Об этом он заявил в интервью телеканалу Eспресо.TV.

По его мнению, главным показателем являются не цифры, а чтоб люди почувствовали изменения.

"У меня есть очень четкое ощущение, что мы сможем обеспечить прорыв в 2017 году, качественное экономический рост. Мне важно, чтобы от этого экономического роста была обратная связь. Цифры 1-2-3% мне не так интересны, для работы они важны, но я бы хотел, чтобы человек почувствовал. Когда люди почувствуют, что ситуация меняется, что на сегодня является не простым, а есть и сегодня понятная ситуация, и прогнозируемая ситуация на будущее, – это самое главное ", – уверен премьер-министр.

Он отметил, что самым важным в украинской экономике является: заработать средства в бюджет страны от развития национальной экономики и потом честно перераспределить. Премьер подчеркнул, что честное перераспределение денег государственного бюджета в пользу граждан дает возможность делать шаги по повышению социальных стандартов.

Гройсман отметил, что рост экономики позволит людям выйти из зоны бедности.

"Развитие экономики является тем фундаментом, на базе которого мы можем выстроить различные мероприятия, которые позволят вырвать людей из той бедности, в которой они находятся хронически десятилетиями. Хватит уже людям страдать в такой прекрасной стране, как Украина, от того, что уровень их жизни достаточно низкий ", – добавил премьер.
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