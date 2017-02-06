Хранилища газа в Украине заполнены на 30%

Из "зимних" запасов страна потратила уже больше трети газа

Украина с начала стартовавшего 13 октября 2016 года отопительного сезона и по 4 февраля 2017 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 35% – до 9,58 млрд куб. м.

В частности, 4 февраля отбор составил 58,89 млн куб. м, а целом за 1 – 4 февраля – 304,63 млн куб. м. В среднем отбор составил 75,16 млн куб. м/сутки.

По состоянию на 4 февраля 2017 года газ импортировался в суточном режиме 47,859 млн куб. м (Словакия – 40,597 млн куб. м, Венгрия – 3,548 млн куб. м, Польша – 3,714 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ не осуществляется Украиной с 26 ноября 2015 года.

Таким образом, на сьогодняшний день украинские ПХГ заполнены на 30%.

Напомим, ранее Украина в морозные дни января, несмотря на прогнозы, так и не превысила суточный отбор из хранилищ в объеме 100 млн куб. м, хотя технологически возможен подъем около 1% от существующих запасов. Максимум этого года был достигнут 7 января – 89,65 млн куб. м.

Как известно,в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона, несмотря на то, что правительство Украины требовало накопить в ПХГ более 17 млрд кубометров газа.

По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м. Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что отопительный сезон, с точки зрения температурных условий, в Украине продлится 160-180 дней.