Импортный газ подорожал для Украины

В декабре 2016 года Украина закупала импортный природный газ по цене 230 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает Министерство экономического развития Украины (МЭРТ).

"Государственная фискальная служба Украины вычислила среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 01.12.2016 по 31.12.2016, составляющую 6006,6579 грн или 230 долларов США за 1 тыс. кубических метров", – указывается в сообщении МЭРТ.

Для сравнения, в ноябре средняя таможенная стоимость составляла 4 866,3436 грн или 188,93 доллара США за 1 тыс. кубических метров. Таким образом, тысяча кубометров газа подорожала на 41,07 доллара.

Напомним, Украина с 25 ноября 2015 года не закупает газ у российского "Газпрома", потому все поставки голубого топлива совершаются по реверсу. Импорт ведется через Словакию, Венгрию и Польшу.

Как известно, стоимость природного газа традиционно вырастает в зимний период из-за наступления холодов, что приводит к увеличению расхода топлива, то есть повышает спрос.