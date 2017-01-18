Инфляция в Германии выросла до трехлетнего рекорда

Потребительские цены подняли почти на два процента

Потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, увеличились в декабре 2016 года на 1,7% в годовом выражении, рекордными темпами с 2013 года, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Потребительские цены, рассчитанные по национальным стандартам, по сравнению с декабрем предыдущего года выросли также на 1,7%.

По сравнению с ноябрем цены выросли на 1% в европейской системе подсчета и повысились на 0,7% по германским стандартам.

Все четыре показателя совпали как с консенсус-прогнозом аналитиков, так и с предварительными данными.

Цены на напитки и продукты питания в декабре выросли на 0,7% по сравнению с ноябрем, алкоголь и табачные изделия подешевели на 0,1%, одежда – на 2,3%. Стоимость транспортных услуг увеличилась на 1%, бензин вырос в цене на 3,6%.

По предварительным данным, в еврозоне в целом инфляция в декабре составила 1,1% в годовом выражении, что также стало рекордом с 2013 года.