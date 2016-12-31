Итоги 2016 года: ТОП событий в экономике Украины

Уходящий год запомнится украинцам офшорным скандалом с участием Порошенко, несметными богатствами из е-деклараций и национализацией ПриватБанка

Уходящий 2016 год должен был стать поворотным для экономики Украины – по крайней мере, так уверяли в Кабинете министров. Впрочем, экономическая ситуация действительно несколько стабилизовалась после того, как страна прошла "дно" кризиса: ВВП, по расчетам властей, за 2016 год вырос на 1-1,5%, инфляция замедляется (в годовом выражении в ноябре 12,1%), промпроизводство стало периодически показывать рост. Но зато "подкачала" гривня – при заложенном в бюджете-2016 курсе 24,1 грн/долл., нацвалюта в декабре не раз падала ниже 27 грн/долл.

Удалось ли властям в полной мере достичь амбициозных целей, станет ясно лишь в январе-2017, когда Госстат опубликует годовую статистику. А пока "Сегодня.ua" вспоминает самые нашумевшие события 2016 года, которые связаны с экономикой.

Зона свободной торговли с ЕС

"Свободная торговля" между Украиной и ЕС в полной мере заработала с 1 января 2016 года. До этого Украина пользовалась переференциями и не отменяла пошлины на европейские товары, хотя сама экспортировала товары в ЕС без пошлин. Теперь в структуре украинского экспорта 37% занимают европейские страны. За время действия ЗСТ удалось нарастить экспорт курятины, яиц птицы, пшеницы, ячмени, семян масличных культур, рапсового масло, сахара, кондитерских изделий.

Но, несмотря на опасения украинских товаропроизводителей, засилья дешевого импорта в Украине так и нет, а европейский рынок продолжает защищать себя квотами, которые довольно быстро исчерпываются. После исчерпания квот торговлю с ЕС можно продолжать, но стоимость продукции после этого увеличится, т.к. экспортерам приходится компенсировать пошлину.

Кроме того в целом экспорт украинских товаров за девять месяцев 2016 года не вырос, а наоборот – упал на 8,9%.

Рост тарифов ЖКХ и немного соцстандартов

Тарифы на свет, газ и воду в Украине дважды за год прибавили по 20% – повышения состоялись в марте и сентябре. Кроме того, в мае Кабмин отменил "социальную" цену на газ для населения, что привело к увеличению платежек за газ почти двое. Вслед за газовыми пропорционально "подтянулись" и счета за отопление и горячую воду.

В 2017 году власти обещают цену на газ уже не повышать. А вот электроэнергия подорожает снова – последний этап роста цен до запларированного рыночного уровня состоится в марте.

При этом в 2016 году на выплату субсидий незащищенным слоям населения в госбюджете было предусмотрено около 40 млрд гривен, на на 2017 год предполагается увеличение до 47-51 млрд.

Соцстандарты в то же время за год подняли в целом на 16,1% – это превышает прогнозируемую по итогам 2016 года инфляцию (12%).

С 1 декабря минимальная зарплата составила 1600 грн, прожиточный минимум – 1544 грн, а минимальная пенсия – 1227 грн. Как отмечал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в среднем пенсии повысились на 117 грн. "Это небольшие средства, но это шаг вперед", – заявлял Гройсман.

С 1 января 2017 года планируется рост минимальной заработной платы до 3200 грн.

Офшорный скандал

"Панамагейт" наделал шума не только в Украине, но и во всем мире. История началась еще за год до скандала с утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией офшоров. Бумаги тщательно исследовала группа журналистов, которая 3 апреля 2016 года и опубликовала материалы по "панамскому архиву". Уже 9 мая базы данных открылись для публичного доступа.

Всего в "панамских документах" фигурировали 643 "украинских" офшора, однако не во всех записях были указаны фамилии, некоторые имена, наоборот, дублируются. Особое внимание привлекли записи, связанные с президентом Украины Петром Порошенко – о так и не проданном (переданном в "слепой траст") "Рошене". Глава государства на скандал отреагировал быстро и попросил юристов объяснить, почему не нарушал закон.

Юристы Авеллум и ICU, которые отвечали за передачу активов Порошенко, в итоге опровергли совершение денежных переводов за границу.

"Панамагейт" в стране затих, и, как в оскандалившихся государствах, в Украине после "офшорного дела" почти ничего не изменилось. Взявшееся было за расследование Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) так и не выдвинуло владельцам офшоров никаких конкретных обвинений.

ОСМД для всех

С 1 июля в Украине началась революция в сфере ЖКХ – ЖЭКи в Украине потеряли свои функции, а вместо них жильцы многоквартирных домов стали создавать объединения собственников – ОСМД. Те, кто не успел к 1 июля определиться с формой собственности, перешли под начало государственных управляющих.

К ноябрю в ОСМД объединились жильцы примерно 25% жилого фонда, подсчитали в "Опоре". При этом во многие объединения входят жители сразу нескольких домов.

В целом эксперты оценивают коммунальную революцию позитивно, но есть и существенный минус. Состояние жилого фонда в стране оставляет желать лучшего: капитальный ремонт в большинстве многоэтажек не проводился со времен независимости, а у местных жителей нет средств на финансирование робот.

Электронные декларации

В тестовом режиме система е-деклараций заработала 15 августа, а в полноценном – 1 сентября. Старт электронного декларирования в Украине был связан с немалым количество скандалов – вопросы вызывало программное обеспечение, степень защищенности информации и т.д.

Но настоящий шок рядовые украинцы и мировая общественность испытали уже после того, как доступ к реестру деклараций был открыт для всех желающих – оказалось, что Украина не такая бедная страна, просто богатства сосредоточены в руках властьимущих. Например, депутаты Верховной Рады суммарно задекларировали 12,6 млрд грн – в среднем по 29 млн грн на каждого, а в придачу к ним – коллекции часов, квартир, домов, автомобилей и картин. Члены Кабмина указали в декларациях почти 160 млн грн.

Первые уголовные производства по фактам незаконного обогащения на основании анализа сведений, приведенных в электронных декларациях, были открыты 17 ноября. Кроме того, е-декларации сработали как наводка для воров – после того, как нардепы, судьи, силовики и тысячи госслужащих сообщили о своих богатствах, в Украине зафиксировали минимум пять ограблений чиновников.

Второй этап электронного декларирования стартует с 1 января 2017 года – отчитаться о доходах должны будут все госслужащие среднего звена или лица, которые предоставляют публичные услуги. В частности, в эту категорию попадают директора госпредприятий, руководители госучреждений, коммунальных предприятий, полицейские, нотариусы, депутаты местных советов, оценщики, аудиторы, а также директора школ и вузов.

Сотрудничество с МВФ

14 сентября, после года перервыва, Международный валютный фонд (МВФ) наконец одобрил перечисление Украине третьего транша кредита по программе расширенного финансирования (EFF). Размер транша составил 1 млрд долларов. Всего программой предусморено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов.

МВФ 3 октября опубликовал обновленный меморандум о сотрудничестве с Украиной, благодаря которому и был получен третий транш. Украина тогда пообещала МВФ:

сократить перечень тех, кто раньше выходит на пенсию;

ужесточить критерии для получения минимальной пенсии;

создать условия, при которых будет выгодно декларировать фактические доходы (детенизация зарплаты);

с 2017-го финансировать добавки к пенсиям из госбюджета, а не ПФ;

расширить базу плательщиков ЕСВ;

консолидировать законодательство о пенсионной системе (сейчас действует 20 законов).

При этом представители Кабмина неоднократно заявляли, что повышать пенсионный возраст не собираются и будут доносить до МВФ нецелесообразность таких изменений.

Кроме того, до конца 2016 года Киев рассчитывал получить четвертый транш МВФ (около 1,3 млрд долларов), но Фонд так и не вынес украинский вопрос на обсуждение совета директоров.

Год без газа из России

25 ноября 2016 года исполнился ровно год, как Украина живет без закупок газа у российского "Газпрома". Все это время страна обходилась топливом собственной добычи и реверсными поставками из стран Евросоюза – Словакии, Польши и Румынии. Прошлый отопительный сезон также был пройден без использования российского газа.

От российского газа "Нафтогаз" отказался при подписанном "зимнем пакете" и теплой зиме, назвав причиной неприемлемую цену. Впрочем, не исключено, что в этот отопительный сезон с "Газпромом" все-таки придется договариваться – зима 2016-17 пока что оказывается холоднее предыдущей.

Национализация ПриватБанка

Несмотря на относительно раннее принятие госбюджета, украинцы не остались без сюрпризов "под елочку". В декабре вся страна в панике следила за ситуацией с ПриватБанком, о котором уже давно ходили тревожные слухи. 18-19 декабря плотину прорвало – власть объявила о национализации крупнейшего банка Украины. Минфин выкупил акции "Привата" за символическую 1 грн.

Вся процедура национализации в итоге заняла 72 часа, но клиенты "Привата" успели понервничать – физические лица массово "обносили" банкоматы, снимая наличные, а бизнесмены просидели несколько дней с заблокированными счетами, из-за чего у многих возникли проблемы не только с выплатой зарплат сотрудникам, но и с налоговой.

Уже после передачи всех акций "Привата" в госсобственность, в информпространстве грянул новый скандал – экс-рудоводство банка и НБУ стали обвинять друг друга в "убийстве" финучреждения. По данным Нацбанка, причиной национализации "Привата" стала потеря банком ликвидности и невыполнение руководством нормативов. Но экс-бенефициар банка Игорь Коломойский считает, что банк нарочно "задушили" искуственно завышенными требованиями НБУ. Впрочем, стороны конфликта в один голос уверяют – время покажет, кто был прав.

ПриватБанк теперь будут проверять в течение полугода, потом власть надеется стабилизировать ситуацию с капиталом учреждения и снова продать банк частникам. По прогнозам главы НБУ Валерии Гонтаревой, всего на это понадобится от года до трех лет.