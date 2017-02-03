К чему приведет старение населения Украины: эксперт рассказала, что ждет пенсионную систему

Сегодня, 05:43

Соотношение плательщиков социального взноса и пенсионеров может достичь 10 к 15 

Сколько в Украине будет пенсионеров Фото: архив
Сколько в Украине будет пенсионеров Фото: архив

Одна из проблем пенсионной системы любой развитой страны – старение населения. Так, количество стариков растет, при этом рождаемость падает. Сложная демографическая ситуация намечается и в Украине. Уже сейчас 10 работающих должны содержать 11 пенсионеров. Как говорит старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, со временем ситуация будет только ухудшаться.

"Однозначно будет расти нагрузка на пенсионную систему, будет увеличиваться удельный вес пожилых людей в населении, и соотношение между количеством людей пенсионного и трудоспособного возраста. Но кроме сугубо демографических показателей, нужно учитывать, что меняются сами возрастные пороги. Совершенно очевидно, что растягивается период детства, до 20-ти, как правило, люди не начинают работать. В основном они учатся в школах, колледжах – где кто. С высшим образованием – вообще после 22-х начинают серьезно работу искать. А у нас впереди еще переход на 12-летнюю школу, например. В то же время, можно четко сказать, что количество людей, которые на протяжении следующих 50-ти лет будут достигать пенсионного возраста, (если он останется на уровне 60 лет), будет расти", – рассказывает эксперт.

Сейчас удельный вес людей в возрасте 60 лет и старше – так называемый уровень старения – 22%. В 2050 году будет 34%. То есть больше трети населения будут составлять люди старше 60-ти лет. "Если брать соотношения плательщиков и пенсионеров, то получается, что сейчас у нас где-то 11 пенсионеров на 10 плательщиков, а в 2050-м году, если кардинально ничего не изменится в охвате страхованием, будет уже 15 пенсионеров на 10 плательщиков", – прогнозирует эксперт.
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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