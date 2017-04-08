К Пасхе в Украине могут заметно подорожать продукты

Сильнее всего цены, как и каждый год, подскочат на мясо и яйца

Из-за завершения поста во второй-третьей декаде апреля ожидается повышение цен на большинство продуктов животного происхождения. Об этом сообщают аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Рост стоимости мяса ожидается в пределах 7-12%. Однако данный скачок будет краткосрочным и ближе к концу апреля цены стабилизируются, отмечают эксперты.

"Подорожание связано с ростом спроса на мясную продукцию, ведь уже сейчас наблюдаются первые признаки данного тренда под влиянием увеличения закупочных цен на живой скот", – пояснили в УКАБ.

Также ожидается рост стоимости яиц, спрос на которые в период пасхальных праздников очень высок.

Овощи борщового набора могут подорожать в пределах 3-4% под влиянием фактора сезонности и необходимости реализации продукции агропроизводителями до начала сбора овощей нового урожая.

Стоимость бакалеи (масло, сахар, гречка, мука) будет относительно стабильной с возможным незначительным колебанием в пределах 2-3% из-за снижения уровня запасов и рост спроса.

Стоимость молока с началом нового сезона будет находиться под давлением из-за увеличения объемов производства, поэтому возможно незначительное снижение цены в пределах 3-6%.

Как сообщалось, цены на украинские тепличные огурцы с начала апреля снизились примерно на 10% в связи с сокращением экспорта этой продукции.