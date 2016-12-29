Кабмин анонсировал рост пенсий и кардинальную реформу: новый пенсионный возраст и налог для всех
Если не провести реформу, через десять лет пенсии смогут получить только 10% украинцев
Если ничего не делать, Пенсионный фонд (ПФ) в Украине вскоре рухнет, уверен министр соцполитики Андрей Рева. Пенсии должны финансироваться за счет налога (ЕСВ), который платят работающие украинцы. Однако этих средств катастрофически не хватает. В этом году дефицит ПФ составил 145 миллиардов гривен – его пришлось покрывать из бюджета страны. В следующем году на эти цели выделят уже 156,2 миллиарда. Чтобы "спасти" ситуацию, в Кабинете министров планируют провести масштабную пенсионную реформу. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как жизнь украинских пенсионеров изменится в ближайшем будущем.
Что может измениться
ВЫРАСТЕТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ. Еще несколько месяцев назад министр социальной политики Андрей Рева в интервью "Сегодня.ua" озвучил предложение увеличить пенсионный возраст, например, до 65 лет для тех украинцев, которые имеют небольшой рабочий стаж. "Если человек не имеет страхового стажа, нужно ему выходить в 60 лет или ему можно до 65 увеличить срок? Почему он должен иметь такие же условия выхода на пенсию, как и те, кто честно вкалывает?", – сказал чиновник.
"Если человек не имеет страхового стажа, нужно ему выходить в 60 лет или ему можно до 65 увеличить срок?", – сказал министр.
Несколько дней назад, на встрече с представителями Всемирного банка, Андрей Рева пояснил: идея состоит в том, чтобы внедрить дифференцированное время выхода на пенсию. Пенсионный возраст будет зависеть от того, сколько лет выплачивались взносы в ПФ.
Так, украинцам, которые большую часть жизнь работали без официального оформления, придется "дорабатывать" стаж уже после 60 лет, не получая при этом пенсию. Как отмечает директор Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи Элла Либанова, многие украинцы и сейчас не доживают до пенсии. Вероятность у украинского мужчины умереть в возрасте от 20 до 60 лет – 40%, в то время как в Швейцарии не доживают до 60 лет всего 8% мужчин.
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В среднем мужчины живут на пенсии (после 60 лет) 14,8 лет, а женщины – 19,9 лет. В связи с этим, уверена ученая, повышать пенсионный возраст мужчинам нельзя. "Если у нас пенсионный возраст 60 лет, то наши мужчины имеют шансы прожить на пенсии почти 15 лет. Если мы пенсионный возраст поднимем (мужчинам, – прим.ред.) до 65 лет, им останется прожить всего 12 лет ", – уверена Элла Либанова.
НАЛОГ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ВСЕМ. На данный момент из 26 миллионов трудоспособных украинцев взносы в ПФ платят всего 10 миллионов человек. Аграрии, нотариусы, домработница и т.д. имеют право ЕСВ не платить. Кроме того, многие украинцы часть зарплаты получают "в конвертах" (по данным ГФС, до 40% проверенных работодателей выплачивали "теневую" зарплату). Однако даже те, кто не платил взносы, имеют право на социальную пенсию. Андрей Рева отметил, что и в России, и в Беларуси, и в Молдове взносы в Пенсионный фонд платят более дисциплинированно.
Как рассказали "Сегодня.ua" в Пенсионном фонде, на данный момент чиновники рассматривают возможность обязать платить налог в ПФ всех работающих украинцев без исключений. "В мире применяется обязательность оплаты страховых взносов для всего трудоспособного населения. Мы еще пока что изучаем этот и другие методы. Но есть методы, как добровольного привлечения, так и обязательной уплаты", – поясняет зампредседателя ПФ Николай Шамбир.
Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко уверена: существенного результата это не даст – дефицит в Пенсионном Фонде останется. "Даже если заставят платить минимальный взнос ЕСВ, дополнительные средства там соберутся, но не слишком большие. А всем же им придется платить как минимум минимальную пенсию. Что-то это даст, это нужно делать, это нормальный шаг", – считает эксперт.
Однако в Министерстве соцполитики уверены, что "центральной задачей является восстановление стимулов, чтобы все платили взносы". "Должен выполняться контракт поколений. Я работаю – плачу взносы, мои дети работают – платят взносы. Так вот нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а сегодняшние работающие выполняют его лишь на 40%. Поэтому сейчас центральной задачей является восстановление стимулов, чтобы все платили взносы. Потому что именно это является главным элементом наличия страхового стажа", – цитирует пресс-служба ведомства министра соцполитики.
"Нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а сегодняшние работающие выполняют его лишь на 40%", – отмечает министр.
ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ. В следующем году помимо индексации пенсий на 10,1%, которая предусмотрена в бюджете-2017, украинцев ждет "осовременивание". Пенсии планируют повысить в среднем на 300 гривен пяти миллионам украинцев, уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко. "Детально рассказать не могу, потому что решение еще не принято. Но что такое осовременивание пенсий? Это и есть, по сути, решение той основной проблемы, когда пенсия новоназначенная намного выше пенсии старых пенсионеров. Осовременивание предусматривает подводить "старые пенсии" к новым. Каким образом это получится сделать – сразу или поэтапно – этот вопрос еще обсуждается", – рассказал Николай Шамбир.
При этом стоит отметить, что пенсии вырастут не для всех. Так, индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии (на данный момент 1247 гривен) и при этом продолжают работать. Кроме того, для тех, кто получает 1300 гривен, и украинцам с пенсиями в 5000 гривен, индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 гривен (10,1% от минимальной пенсии).
После пенсионной реформы, как заявил премьер Владимир Гройсман, в Украине планируют создать "справедливую систему". "Мы работаем над созданием справедливой системы пенсий в стране. Следующий наш шаг будет посвящен наведению порядка в пенсионной системе. Мы предложим украинскому обществу новую систему, которая даст возможность получить людям справедливую пенсию", – заверил Владимир Гройсман.
Однако, кардинально пересмотреть размер пенсий можно будет только после того, как удастся сократить дефицит ПФ. По информации Минсоцполитики, группа экспертов будет работать два месяца, а после этого вынесет на обсуждение "отечественных и зарубежных партнеров" ключевые позиции реформы. Если же ничего не делать, по подсчетам Кабмина, уже в 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту.
Накопительный уровень "на паузе" и неудачное снижение ЕСВ
В Украине действует солидарная система пенсионного обеспечения. Работающие украинцы платят налог в Пенсионный фонд – единый социальный взнос (ЕСВ). За счет этих средств обеспечивают современных пенсионеров.
Фото: архив
Уровни пенсионной системы:
- Солидарная система (действует сейчас). Из этих средств начисляются пенсии
- Накопительная система (планируют запустить). Часть взноса будет накапливаться на индивидуальном пенсионном счету
- Накопительная добровольная система (негосударственные пенсионные фонды)
Правительство планирует запустить второй уровень системы – накопительный. Помимо ЕСВ, украинцам придется платить еще один налог (от 2 до 7% от зарплаты). Эти средства будут аккумулироваться на персональном счету.
Лидия Ткаченко считает: на данный момент нет смысла запускать накопительную систему, более того, эксперт уверена, что никакой возможности сделать это в следующем году нет.
"Конечно, не запустится. Это исключено. И в меморандуме, которые подписывали наши руководители страны с МВФ, написано, что Украина пока что воздержится от накопительного уровня. У нас в законе второй уровень прописан давно, но там нет никаких дат. В законопроектах были даты, но законопроекты так и остались законопроектами", – поясняет эксперт.
Николай Шамбир также предположил, что запустить накопительный уровень пенсионной системы в следующем году не удастся. "Верховной Раде есть законопроект, который говорит о внедрении накопительной системы с июля 2017 года. Конечно, он был подан уже давно. Однозначно можно сказать, что от принятия решения о запуске накопительной системы до самого запуска должно пройти около года", – считают в ПФ.
Главная причина резкого роста дефицита ПФ – снижения процентной ставки ЕСВ. Если в прошлом году украинцы отдавали на пенсии в среднем 37% от своей зарплаты, с января этого года налог уменьшили до 22%. В Минфине предположили, что это позволит вывести зарплаты из тени, а в результате дефицит ПФ вырос на 40 миллиардов гривен.
Старший эксперт Мирового банка Алексей Случинский уверен, что такой инструмент, как солидарная пенсионная система в Украине, "поломан". Более того, по мнению аналитика, даже накопительная система кардинально на ситуацию не повлияет.
На данный момент одна из главных задач реформы: вывести зарплаты украинцев из тени. Без этого существенно сократить дефицит, уверены эксперты, не удастся. Напомним, с 1 января 2017-го минимальная зарплата в Украине вырастет в два раза – до 3200 гривен. По подсчетам ПФ, сумма отчисляемых "пенсионных налогов" вырастет примерно на 14,8 миллиарда гривен.
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