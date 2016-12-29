Кабмин анонсировал рост пенсий и кардинальную реформу: новый пенсионный возраст и налог для всех

Если не провести реформу, через десять лет пенсии смогут получить только 10% украинцев

Если ничего не делать, Пенсионный фонд (ПФ) в Украине вскоре рухнет, уверен министр соцполитики Андрей Рева. Пенсии должны финансироваться за счет налога (ЕСВ), который платят работающие украинцы. Однако этих средств катастрофически не хватает. В этом году дефицит ПФ составил 145 миллиардов гривен – его пришлось покрывать из бюджета страны. В следующем году на эти цели выделят уже 156,2 миллиарда. Чтобы "спасти" ситуацию, в Кабинете министров планируют провести масштабную пенсионную реформу. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как жизнь украинских пенсионеров изменится в ближайшем будущем.

Что может измениться

ВЫРАСТЕТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ. Еще несколько месяцев назад министр социальной политики Андрей Рева в интервью "Сегодня.ua" озвучил предложение увеличить пенсионный возраст, например, до 65 лет для тех украинцев, которые имеют небольшой рабочий стаж. "Если человек не имеет страхового стажа, нужно ему выходить в 60 лет или ему можно до 65 увеличить срок? Почему он должен иметь такие же условия выхода на пенсию, как и те, кто честно вкалывает?", – сказал чиновник.

"Если человек не имеет страхового стажа, нужно ему выходить в 60 лет или ему можно до 65 увеличить срок?", – сказал министр.

Несколько дней назад, на встрече с представителями Всемирного банка, Андрей Рева пояснил: идея состоит в том, чтобы внедрить дифференцированное время выхода на пенсию. Пенсионный возраст будет зависеть от того, сколько лет выплачивались взносы в ПФ.

Так, украинцам, которые большую часть жизнь работали без официального оформления, придется "дорабатывать" стаж уже после 60 лет, не получая при этом пенсию. Как отмечает директор Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи Элла Либанова, многие украинцы и сейчас не доживают до пенсии. Вероятность у украинского мужчины умереть в возрасте от 20 до 60 лет – 40%, в то время как в Швейцарии не доживают до 60 лет всего 8% мужчин.

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В среднем мужчины живут на пенсии (после 60 лет) 14,8 лет, а женщины – 19,9 лет. В связи с этим, уверена ученая, повышать пенсионный возраст мужчинам нельзя. "Если у нас пенсионный возраст 60 лет, то наши мужчины имеют шансы прожить на пенсии почти 15 лет. Если мы пенсионный возраст поднимем (мужчинам, – прим.ред.) до 65 лет, им останется прожить всего 12 лет ", – уверена Элла Либанова.

НАЛОГ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ВСЕМ. На данный момент из 26 миллионов трудоспособных украинцев взносы в ПФ платят всего 10 миллионов человек. Аграрии, нотариусы, домработница и т.д. имеют право ЕСВ не платить. Кроме того, многие украинцы часть зарплаты получают "в конвертах" (по данным ГФС, до 40% проверенных работодателей выплачивали "теневую" зарплату). Однако даже те, кто не платил взносы, имеют право на социальную пенсию. Андрей Рева отметил, что и в России, и в Беларуси, и в Молдове взносы в Пенсионный фонд платят более дисциплинированно.

Как рассказали "Сегодня.ua" в Пенсионном фонде, на данный момент чиновники рассматривают возможность обязать платить налог в ПФ всех работающих украинцев без исключений. "В мире применяется обязательность оплаты страховых взносов для всего трудоспособного населения. Мы еще пока что изучаем этот и другие методы. Но есть методы, как добровольного привлечения, так и обязательной уплаты", – поясняет зампредседателя ПФ Николай Шамбир.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко уверена: существенного результата это не даст – дефицит в Пенсионном Фонде останется. "Даже если заставят платить минимальный взнос ЕСВ, дополнительные средства там соберутся, но не слишком большие. А всем же им придется платить как минимум минимальную пенсию. Что-то это даст, это нужно делать, это нормальный шаг", – считает эксперт.

Однако в Министерстве соцполитики уверены, что "центральной задачей является восстановление стимулов, чтобы все платили взносы". "Должен выполняться контракт поколений. Я работаю – плачу взносы, мои дети работают – платят взносы. Так вот нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а сегодняшние работающие выполняют его лишь на 40%. Поэтому сейчас центральной задачей является восстановление стимулов, чтобы все платили взносы. Потому что именно это является главным элементом наличия страхового стажа", – цитирует пресс-служба ведомства министра соцполитики.

"Нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а сегодняшние работающие выполняют его лишь на 40%", – отмечает министр.

ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ. В следующем году помимо индексации пенсий на 10,1%, которая предусмотрена в бюджете-2017, украинцев ждет "осовременивание". Пенсии планируют повысить в среднем на 300 гривен пяти миллионам украинцев, уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко. "Детально рассказать не могу, потому что решение еще не принято. Но что такое осовременивание пенсий? Это и есть, по сути, решение той основной проблемы, когда пенсия новоназначенная намного выше пенсии старых пенсионеров. Осовременивание предусматривает подводить "старые пенсии" к новым. Каким образом это получится сделать – сразу или поэтапно – этот вопрос еще обсуждается", – рассказал Николай Шамбир.

При этом стоит отметить, что пенсии вырастут не для всех. Так, индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии (на данный момент 1247 гривен) и при этом продолжают работать. Кроме того, для тех, кто получает 1300 гривен, и украинцам с пенсиями в 5000 гривен, индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 гривен (10,1% от минимальной пенсии).

После пенсионной реформы, как заявил премьер Владимир Гройсман, в Украине планируют создать "справедливую систему". "Мы работаем над созданием справедливой системы пенсий в стране. Следующий наш шаг будет посвящен наведению порядка в пенсионной системе. Мы предложим украинскому обществу новую систему, которая даст возможность получить людям справедливую пенсию", – заверил Владимир Гройсман.

Однако, кардинально пересмотреть размер пенсий можно будет только после того, как удастся сократить дефицит ПФ. По информации Минсоцполитики, группа экспертов будет работать два месяца, а после этого вынесет на обсуждение "отечественных и зарубежных партнеров" ключевые позиции реформы. Если же ничего не делать, по подсчетам Кабмина, уже в 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту.

Накопительный уровень "на паузе" и неудачное снижение ЕСВ

В Украине действует солидарная система пенсионного обеспечения. Работающие украинцы платят налог в Пенсионный фонд – единый социальный взнос (ЕСВ). За счет этих средств обеспечивают современных пенсионеров.

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Уровни пенсионной системы:

Солидарная система (действует сейчас). Из этих средств начисляются пенсии

Накопительная система (планируют запустить). Часть взноса будет накапливаться на индивидуальном пенсионном счету

Накопительная добровольная система (негосударственные пенсионные фонды)

Правительство планирует запустить второй уровень системы – накопительный. Помимо ЕСВ, украинцам придется платить еще один налог (от 2 до 7% от зарплаты). Эти средства будут аккумулироваться на персональном счету.

Лидия Ткаченко считает: на данный момент нет смысла запускать накопительную систему, более того, эксперт уверена, что никакой возможности сделать это в следующем году нет.

"Конечно, не запустится. Это исключено. И в меморандуме, которые подписывали наши руководители страны с МВФ, написано, что Украина пока что воздержится от накопительного уровня. У нас в законе второй уровень прописан давно, но там нет никаких дат. В законопроектах были даты, но законопроекты так и остались законопроектами", – поясняет эксперт.

Николай Шамбир также предположил, что запустить накопительный уровень пенсионной системы в следующем году не удастся. "Верховной Раде есть законопроект, который говорит о внедрении накопительной системы с июля 2017 года. Конечно, он был подан уже давно. Однозначно можно сказать, что от принятия решения о запуске накопительной системы до самого запуска должно пройти около года", – считают в ПФ.

Главная причина резкого роста дефицита ПФ – снижения процентной ставки ЕСВ. Если в прошлом году украинцы отдавали на пенсии в среднем 37% от своей зарплаты, с января этого года налог уменьшили до 22%. В Минфине предположили, что это позволит вывести зарплаты из тени, а в результате дефицит ПФ вырос на 40 миллиардов гривен.

Старший эксперт Мирового банка Алексей Случинский уверен, что такой инструмент, как солидарная пенсионная система в Украине, "поломан". Более того, по мнению аналитика, даже накопительная система кардинально на ситуацию не повлияет.

На данный момент одна из главных задач реформы: вывести зарплаты украинцев из тени. Без этого существенно сократить дефицит, уверены эксперты, не удастся. Напомним, с 1 января 2017-го минимальная зарплата в Украине вырастет в два раза – до 3200 гривен. По подсчетам ПФ, сумма отчисляемых "пенсионных налогов" вырастет примерно на 14,8 миллиарда гривен.