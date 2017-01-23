Кабмин должен обеспечить экономический прорыв государства – Гройсман

При этом премьер призвал помогать бизнесу быть эффективным, так как развитие национальной экономики сделает Украину успешной

Правительство Украины и региональные органы власти должны решить основную задачу – обеспечить экономический прорыв государства. Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".

"Перед правительством стоит одна задача – обеспечить экономический прорыв. Но не лозунгами, а реальными делами", – сказал Гройсман.

Как отметил премьер, "никогда печатный станок не делал страну успешной, только развитие национальной экономики".

"Мы должны быть благодарны тем, кто инвестирует в экономику. Мы должны помогать бизнесу быть эффективным", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, Кубив рассказал, что правительство Украины в 2017 году меняет модель развития экономики и закладывает в ее основу рост инвестиционного спроса и увеличение объемов экспорта.

Кроме того, вице-премьер пояснил, почему Украине необходимы среднесрочные планы развития. Также Кубив заявил, что машиностроение должно стать основой инновационного развития экономики.

Ранее Кабмин опубликовал план приоитетов до 2020 года.

Разработанный Кабмином план должен стать основой среднесрочного бюджетного планирования, ежегодных детализированных планов действий правительства, стратегических планов министерств и других центральных органов исполнительной власти. В нем сформулированы основные цели и приоритетные направления деятельности власти.