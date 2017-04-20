Кабмин не вернет старую систему выплаты стипендий – Гройсман

Премьер уверен, что молодых людей нужно мотивировать к получению знаний

Кабинет министров Украины не планирует возвращаться к предыдущему порядку выплаты стипендий. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время речи перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия".

"Мы предложили сегодня, чтобы разделили академические стипендии и социальные. Чтобы молодые люди, имеющие достижения, получали соответственно повышенные стипендии ... Возможно открутить это обратно? Нет, нельзя. Надо сегодня мотивировать и стимулировать тех, кто дает качество знаний ", – подчеркнул премьер.

Как сообщалось, в бюджете-2017 фонд стипендий был увеличен на 580 млн грн до почти 6 млрд грн.

Напомним, Кабмин также расширил список получателей социальных стипендий.