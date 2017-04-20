Кабмин не вернет старую систему выплаты стипендий – Гройсман

Сегодня, 16:47

Премьер уверен, что молодых людей нужно мотивировать к получению знаний

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Кабинет министров Украины не планирует возвращаться к предыдущему порядку выплаты стипендий. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время речи перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия".

"Мы предложили сегодня, чтобы разделили академические стипендии и социальные. Чтобы молодые люди, имеющие достижения, получали соответственно повышенные стипендии  ... Возможно открутить это обратно? Нет, нельзя. Надо сегодня мотивировать и стимулировать тех, кто дает качество знаний ", – подчеркнул премьер.

Как сообщалось, в бюджете-2017 фонд стипендий был увеличен на 580 млн грн до почти 6 млрд грн.

Напомним, Кабмин также расширил список получателей социальных стипендий.
выплаты, стипендии, киево-могилянская академия, гройсман, Владимир Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость "Кабмин не вернет старую систему выплаты стипендий – Гройсман". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владимир Гройсман, фото Politeka

Гройсман заявляет, что вопрос ротации в правительстве на повестке дня не стоит

Вчера, 21:08

По словам премьера, ротация членов Кабмина не обсуждается, но усиление команды необходимо

Украина

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман объяснил, как бороться с непогодой в Украине

Вчера, 11:31

Пока что помощь местным властям не нужна, уверен премьер-министр

Экономика

Украина будет покупать медпрепараты через международные организации. Фото: Pixabay

Кабмин одобрил закупку лекарств через международные организации

Вчера, 12:38

Замминистра здравоохранения назвал это решение судьбоносным

Власть

Президент Украины Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент назначил пожизненные стипендии ликвидаторам пожара на Чернобыльской АЭС

15 Апреля, 14:50

22 указанных лица будут получать выплаты в размере трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования