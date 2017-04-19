Кабмин одобрил закупку лекарств через международные организации

Сегодня, 12:38

Замминистра здравоохранения назвал это решение судьбоносным

Украина будет покупать медпрепараты через международные организации. Фото: Pixabay
Украина будет покупать медпрепараты через международные организации. Фото: Pixabay

Кабинет министров Украины принял решение о закупках лекарств и медицинских изделий в 2017 году через международные организации. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Это проект распоряжения о закупке лекарственных средств и медицинских изделий с привлечением специализированных организаций. Это наше судьбоносное распоряжение о закупках через международные организации, которое позволит официально провести закупки на 2017 год в полном объеме через международные организации", – сказал заместитель министра охраны здоровья Александр Линчевский, представляя проект распоряжения.

Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что Украина уже сэкономила на закупке вакцин через ЮНИСЕФ 17 млн долларов.

Напомним, с  1 апреля Минздрав запустил реимбурсацию. Компенсация стоимости препаратов заработала для трех групп больных. Бесплатные лекарства по программе Кабмина есть в аптеках в большинстве областей Украины. Медикаменты доступны для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II типа. Однако медикаменты пока не выдают в Николаевской и Одесской областях.
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Источники:

УНИАН, "Сегодня"

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