Кабмин ограничил власть правления "Нафтогаза"

"Дочками" энергокомпании теперь будет в большей степени заниматься наблюдательный совет

Кабинет министров Украины ввел в действие новую редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины", существенно ограничивающую полномочия правления в пользу наблюдательного совета компании.

К исключительной компетенции набсотева теперь относится предварительное согласование решений правления, касающихся деятельности компаний, акционером которых является "Нафтогаз", – "Укртрансгаза" "Укргазвыдобування" и "Укртранснафты".

Решения по назначению руководителей и всех членов правлений дочерних компаний, отстранению их от должностей, требуют согласования набсовета"Нафтогаза".

Руководители всех "дочек" "Нафтоагаз" теперь в обязательном порядке включаются в правление компании.

Набсовет получает право принимать решения и по другим вопросам, не относящимся к его исключительной компетенции.

Как известно, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.