Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
Кабмин ограничил власть правления "Нафтогаза" http://www.segodnya.ua/img/article/7868/55_main.1484047282.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/55_tn.1484047282.jpg Экономика "Дочками" энергокомпании теперь будет в большей степени заниматься наблюдательный совет

Кабмин ограничил власть правления "Нафтогаза"

Сегодня, 13:20

"Дочками" энергокомпании теперь будет в большей степени заниматься наблюдательный совет

Управление &quot;дочками&quot; &quot;Нафтогаза&quot; будет происходить по-новому. Фото: zn.ua
Управление "дочками" "Нафтогаза" будет происходить по-новому. Фото: zn.ua

Кабинет министров Украины ввел в действие новую редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины", существенно ограничивающую полномочия правления в пользу наблюдательного совета компании.

К исключительной компетенции набсотева теперь относится предварительное согласование решений правления, касающихся деятельности компаний, акционером которых является "Нафтогаз", – "Укртрансгаза" "Укргазвыдобування" и "Укртранснафты".

Решения по назначению руководителей и всех членов правлений дочерних компаний, отстранению их от должностей, требуют согласования набсовета"Нафтогаза".

Руководители всех "дочек" "Нафтоагаз" теперь в обязательном порядке включаются в правление компании.

Набсовет получает право принимать решения и по другим вопросам, не относящимся к его исключительной компетенции.

Как известно, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
нафтогаз, полномочия, набсовет, нафтогаз украины, Укргазвыдобування, холдинг

Вы сейчас просматриваете новость "Кабмин ограничил власть правления "Нафтогаза"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

"Уктрансгаз" отчитался о запасах газа. Фото: AFP

Украина потратила почти четверть "зимних" запасов газа

Сегодня, 10:03

Морозы заставили увеличить отбор из хранилищ, но самые пессимистические прогнозы не оправдались

Экономика

"Газпром". Фото: gazprom.ru

Из-за резкого похолодания в РФ Газпром может устроить провокацию против Украины – Нафтогаз

8 Января, 12:11

Как отмечается, вполне вероятна ситуация, когда у Газпрома не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС, тогда крайними он пытается сделать Киев

Украина

Украинские энергосети готовы к морозам. Фото: Новости Крыма

Энергосистема Украины готова к лютым морозам - Минэнергоугля

6 Января, 15:06

Все компании энергетической отрасли готовы к работе в условиях низких температур

Украина

Желтый газ в плите говорит о неправильном давлении. Фото: kstnews.kz

Что делать, если газ в плите стал соломенного цвета

6 Января, 13:20

В "Нафтогазе" объяснили, что внешний вид горящего газа меняется из-за давления

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.