Кабмин откажется повысить пенсионный возраст в Украине – Рева

Повышение пенсионного возраста в Украине как один из способов снижения дефицита Пенсионного фонда является политическим решением, которое правительство на текущий момент не поддержит. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, пенсионный возраст – это предмет дискуссии между Украиной и ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом (МВФ).

"Но я думаю, что это (повышение возраста – Ред.) – скорее политическое требование", – отметил министр.

Он также подчеркнул, что снизить дефицит бюджета Пенсионного фонда можно двумя способами – сократить число пенсионеров путем повышения пенсионного возраста или увеличить число людей, выплачивающих взносы в Пенсионный фонд.

Предложение правительства Украины, как подчеркнул министр, именно в том, чтобы расширить число плательщиков взносов путем детенизации экономики и выплаты зарплат.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста снят с переговоров с МВФ.

Рева ранее отмечал, что МВФ предложил Украине повысить пенсионный возраст. По мнению специалистов Фонда таким образом можно решить проблему дефицита Пенсионного фонда (ПФ). Тем не менее в Министерстве социальной политики с этим подходом не согласны.