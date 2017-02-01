Кабмин откажется повысить пенсионный возраст в Украине – Рева

Сегодня, 12:35

Правительство предлагает МВФ альтернативный способ сократить дефицит Пенсионного фонда

Пенсионный возраст в Украине пока повышать не будут. Фото: Pixabay
Пенсионный возраст в Украине пока повышать не будут. Фото: Pixabay

Повышение пенсионного возраста в Украине как один из способов снижения дефицита Пенсионного фонда является политическим решением, которое правительство на текущий момент не поддержит. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, пенсионный возраст – это предмет дискуссии между Украиной и ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом (МВФ).

"Но я думаю, что это (повышение возраста – Ред.) – скорее политическое требование", – отметил министр.

Он также подчеркнул, что снизить дефицит бюджета Пенсионного фонда можно двумя способами – сократить число пенсионеров путем повышения пенсионного возраста или увеличить число людей, выплачивающих взносы в Пенсионный фонд.

Предложение правительства Украины, как подчеркнул министр, именно в том, чтобы расширить число плательщиков взносов путем детенизации экономики и выплаты зарплат.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста снят с переговоров с МВФ.

Рева ранее отмечал, что МВФ предложил Украине повысить пенсионный возраст. По мнению специалистов Фонда таким образом можно решить проблему дефицита Пенсионного фонда (ПФ). Тем не менее в Министерстве социальной политики с этим подходом не согласны. 
Украина, мвф, дефицит, Пенсионный фонд, пенсионный возраст, Рева

Вы сейчас просматриваете новость "Кабмин откажется повысить пенсионный возраст в Украине – Рева". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Второй уровень пенсионной системы в этом году не заработает. Фото: архив

Когда в Украине появятся "вторые" пенсии: в Минсоцполитике рассказали о накопительном уровне

Сегодня, 09:00

Дефицит солидарной системы не позволяет говорить о накопительных пенсиях, считают в Министерстве соцполитики 

Экономика

Пенсионный возраст, повышение и налог "для всех": как изменится жизнь украинских пенсионеров в 2017-м

26 Января, 07:07

Эксперты уверены: рассчитывать на высокие пенсии украинцам не стоит, а обещанное "осовременивание" кардинально ситуацию не изменит 

Бизнес

Владимир Гройсман. Фото: КМУ

В Украине закрылись 112 тысяч "спящих" предпринимателей - Гройсман

Вчера, 11:01

Все ФЛП должны платить налоги ради собственной пенсии, уверен премьер

Экономика

Украина отказалась повышать пенсионный возраст. Фото: AFP

МВФ и Украина больше не обсуждают повышение пенсионного возраста

25 Января, 16:23

Переговоры по новой редакции меморандума еще продолжаются

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования