Кабмин отрапортовал о росте стипендий и зарплат в Украине

В правительстве также сообщили об увеличении окладов госслужащих

Правительство Украины с Нового года повысило зарплаты работникам бюджетной сферы и государственного управления, а также размер пенсий и стипендий. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей – до 30%", – отмечают в Кабмине.

С 1 января 2017 первый тарифный разряд единой тарифной сетки, который является основой для начисления зарплаты в бюджетной сфере, составляет 1 тыс. 600 грн, а минимальная зарплата – 3 тыс. 200 грн. Должностные оклады госслужащих и других категорий работников государственных органов возрастут в среднем на 15%, а минимальный размер должностного оклада с 1 января составил 2 тыс. грн, подсчитали в Кабмине.

"Минимальная обычная стипендия вырастет на 33,4%, а минимальная стипендия на отдельные специальности (педагогические, естественно-математические, естественные, математические, инженерные) вузов III – IV уровня аккредитации – на 54,3%, а стипендия отличников на эти специальности будет повышена до 102%", – подчеркивают в правительстве.

Также в этом году дважды будут пересчитаны пенсии, причем их рост будет опережать прогнозируемую инфляцию, напоминают в Кабмине.

Напомним, украинским работодателям, которые будут платить сотрудникам своих предприятий менее 3 тыс. 200 грн, грозят штрафы от 32 тыс. до 320 тыс. грн.