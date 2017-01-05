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Кабмин ожидает, что сумма четвертого транша кредита МВФ составит миллиард долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7856/67_main.1483577099.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/67_tn.1483577099.jpg Экономика В ноябре стороны обсуждали возможность предоставления Украине в рамках четвертого транша МВФ около 1,8 млрд долл, однако сейчас речь идет об 1 млрд долларов

Кабмин ожидает, что сумма четвертого транша кредита МВФ составит миллиард долларов

Сегодня, 02:44

В ноябре стороны обсуждали возможность предоставления Украине в рамках четвертого транша МВФ около 1,8 млрд долл, однако сейчас речь идет об 1 млрд долларов

politeka.net
politeka.net

Кабмин ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долл. Об этом агентству "Українські новини" сообщил информированный источник в правительстве.

Источник подчеркнул, что в ноябре стороны обсуждали возможность предоставления в рамках четвертогого транша около 1,8 млрд долл. Окончательная сумма транша будет зафиксирована, вероятнее всего, после встречи президент Украины Петра Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард во время Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 17-20 января.

Украинские власти ожидают получить четвертый транш МВФ в феврале.

Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF, в марте 2015 года. Четырехлетняя программа расширенного финансирования предусматривает, что Украина должна получить кредитов от МВФ на общую сумму в 17,5 млрд долл. 

В сентябре 2016 года МВФ одобрил предоставление Украине 3-го транша в размере 1 млрд долларов.

В обновленном меморандуме сотрудничества Украина обязалась перед МВФ провести земельную реформу и принять закон о постепенном повышении пенсионного возраста граждан.

В начале октября Рада продлила мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель сроком на 1 год до 1 января 2018 года.

Ранее Национальный банк ожидал предоставление следующего транша МВФ в размере 1,3 млрд долларов до конца 2016 года.

Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что успешная национализация "ПриватБанка" и принятие госбюджета на 2017 год позволяет ожидать получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF в январе 2017 года.
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