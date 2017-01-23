Кабмин придумал для МВФ альтернативу повышению пенсионного возраста

Пенсионная реформа в Украине должна сосредоточиться вокруг перехода на трехуровневую систему, а не на дискуссиях о возможном повышении пенсионного возраста, которое значится в маячках Международного валютного фонда, пересмотре длительности страхового стажа и формулы расчета выплат. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"В целом идеология развития трехуровневой пенсионной системы, которая предусматривает введение накопительного уровня и развитие негосударственного пенсионного страхования, и может стать прекрасной основой для проведения дальнейшей пенсионной реформы в Украине", — цитирует Розенко пресс-служба правительства.

По мнению Розенко, сейчас нужно отойти от споров по поводу слухов о предстоящей реформе, и направить все силы на формирование стратегического видения развития пенсионной системы в целом.

Кабмин уже направил в Верховную Раду законопроект №4608, который определяет правила игры в накопительной системе и негосударственном пенсионном страховании, а также предусматривает определенные шаги по наведению порядка в солидарной системе, в частности, очистки Пенсионного фонда от несвойственных ему социальных выплат.

Помимо этого, за последние два года была проведена масштабная работа по наведению порядка в Пенсионном фонде, напомнил Розенко.

"Теперь мы убеждены, что не платим "мертвым душам", у нас нет никаких двойных или тройных выплат, нет фактов коррупции в пенсионном обеспечении. Также Пенсионный фонд значительно сократил админрасходы и оптимизировал штат. Сейчас мы работаем над улучшением качества предоставления услуг гражданам. В частности, с 1 января 2017 года у людей уже есть возможность оформить пенсию без привязки к месту жительства", — добавил Розенко.

Вместе с тем, он выразил недовольство уровнем поступлений в бюджет Пенсионного фонда из-за тенизации экономики и неуплаты социальных взносов и пообещал в ближайшее время решить этот вопрос на уровне Кабмина. "Отдельная дискуссия, бесспорно, касается реформирования солидарного уровня пенсионного обеспечения и в течение двух-трех месяцев мы планируем доработать и рассмотреть соответствующие законопроекты в правительстве", — резюмировал вице-премьер.

Напомним, ранее министр соцполитики Андрей Рева признал, что МВФ предложил Украине повысить пенсионный возраст. По мнению специалистов Фонда таким образом можно решить проблему дефицита Пенсионного фонда (ПФ). Тем не менее в Министерстве социальной политики с этим подходом не согласны.

"МФВ предлагает свой вариант решения проблемы дефицита Пенсионного фонда. Ключевым элементом, который они считают, это необходимость поднять пенсионный возраст. Мы с этим не соглашаемся. Если не соглашаемся, мы должны предложить какие-то альтернативным варианты", – сказал Рева.

Ранее Рева заявил, что одним из самых больших препятствий на пути получения очередного транша кредита от МВФ является дефицит Пенсионного фонда. До этого СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста.