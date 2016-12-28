Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Кабмин разрешил использовать гособлигации для ПриватБанка http://www.segodnya.ua/img/article/7838/95_main.1482923081.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/95_tn.1482923081.jpg Экономика Минфин сможет заняться докапитализацией с помощью ОВГЗ

Кабмин разрешил использовать гособлигации для ПриватБанка

Сегодня, 13:03

Минфин сможет заняться докапитализацией с помощью ОВГЗ

ПриватБанк ждет докапитализация. Фото: AFP
ПриватБанк ждет докапитализация. Фото: AFP

Капитализация ПриватБанка будет осуществлена с использованием как гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), так и индексных ОВГЗ, выплаты по которым привязаны к курсу гривни к доллару. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

"Предлагается предоставить возможность Минфину осуществлять для целей капитализации ПриватБанка выпуск ОВГЗ, в том числе ОВГЗ с индексной стоимостью до 64 млрд грн, чтобы покрыть несбалансированную валютную позицию банка", – отметил министр финансов Александр Данилюк.

Он уточнил, что эти облигации выпускаются также на срок до 15 лет, но ставка по ним не будет превышать 6% годовых.

Как сообщалось, Минфин в рамках национализации ПриватБанка выкупил его акции в полном объеме за одну гривню, после чего примет участие в его дополнительной капитализации. 

Минфину также поручено в трехмесячный срок внести предложения о необходимости дополнительной капитализации ПриватБанка по результатам оценки его финансового положения, проведенной международно признанной аудиторской компанией.

Ранее Данилюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева указали в качестве максимального объема эмиссии ОВГЗ для национализации ПриватБанка 148 млрд грн. Помимо этого, Данилюк уточнил, что выпуск будет осуществляться траншами, первый из них составит 43 млрд грн.

Как сообщалось, Украине предстоят суды с иностранными кредиторами "Привата", которые в сумме потеряли около полумиллиарда долларов. После процедуры дефолта еврооблигации банка были конвертированы в капитал финучреждения – средства инвесторам не вернут.
Приватбанк, минфин, овгз, докапитализация, еврооблигации, капитализация, приват
Все новости по теме Национализация ПриватБанка.

Вы сейчас просматриваете новость "Кабмин разрешил использовать гособлигации для ПриватБанка". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

"Приват" продолжит принимать платежи за "коммуналку". Фото: zhitomir.info

В ПриватБанке объяснили, что теперь будет с комиссией на оплату "коммуналки"

Сегодня, 12:55

Счета выгоднее оплачивать в онлайне, чем в кассах, напоминают в "Привате"

Бизнес

НБУ предоставил ПриватБанку еще 10 миллиардов рефинансирования , фото fttc.com.ua

НБУ предоставил ПриватБанку еще 10 миллиардов рефинансирования

Вчера, 21:45

Параметры кредита, включая его срок, процентную ставку и залог, относятся к категории банковской тайны

Экономика

Минфин не смог привлечь деньги на сегодняшнем аукционе. Фото: Forbes

Минфин Украины не смог привлечь средства в бюджет на последнем в этом году аукционе облигаций

Вчера, 18:17

В ходе аукциона инвесторы подали две заявки, но министерство их не удовлетворило

Финансы

ПриватБанк снижает проценты по депозитам. Фото: dpchas.com.ua

В ПриватБанке скоро изменят ставки по депозитам в валюте и в гривне

Вчера, 18:06

Изменение связано с тенденцией снижения ставок на рынке депозитов в Украине, отмечают в "Привате"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.