Кабмин разрешил использовать гособлигации для ПриватБанка

Капитализация ПриватБанка будет осуществлена с использованием как гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), так и индексных ОВГЗ, выплаты по которым привязаны к курсу гривни к доллару. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

"Предлагается предоставить возможность Минфину осуществлять для целей капитализации ПриватБанка выпуск ОВГЗ, в том числе ОВГЗ с индексной стоимостью до 64 млрд грн, чтобы покрыть несбалансированную валютную позицию банка", – отметил министр финансов Александр Данилюк.

Он уточнил, что эти облигации выпускаются также на срок до 15 лет, но ставка по ним не будет превышать 6% годовых.

Как сообщалось, Минфин в рамках национализации ПриватБанка выкупил его акции в полном объеме за одну гривню, после чего примет участие в его дополнительной капитализации.

Минфину также поручено в трехмесячный срок внести предложения о необходимости дополнительной капитализации ПриватБанка по результатам оценки его финансового положения, проведенной международно признанной аудиторской компанией.

Ранее Данилюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева указали в качестве максимального объема эмиссии ОВГЗ для национализации ПриватБанка 148 млрд грн. Помимо этого, Данилюк уточнил, что выпуск будет осуществляться траншами, первый из них составит 43 млрд грн.

Как сообщалось, Украине предстоят суды с иностранными кредиторами "Привата", которые в сумме потеряли около полумиллиарда долларов. После процедуры дефолта еврооблигации банка были конвертированы в капитал финучреждения – средства инвесторам не вернут.