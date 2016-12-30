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Кабмин сократил финансирование Пенсионного фонда http://www.segodnya.ua/img/article/7847/37_main.1483103689.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/37_tn.1483103689.jpg Экономика Отчисления в Фонд из бюджета уменьшены почти на три миллиарда гривен

Кабмин сократил финансирование Пенсионного фонда

Сегодня, 15:13

Отчисления в Фонд из бюджета уменьшены почти на три миллиарда гривен

Отчисления в ПФ из бюджета уменьшены. Фото: Pixabay
Отчисления в ПФ из бюджета уменьшены. Фото: Pixabay

Отчисления из госбюджета в Пенсионный фонд (ПФ) Украины на обеспечение выплаты пенсий и в 2016 году составят 142,49 млрд грн, что на 2,82 млрд грн меньше, чем планировалось. Соответствующие поправки в бюджет ПФУ правительство утвердило постановлением №1027 от 28 декабря.

На такую же сумму будут уменьшены расходы ПФ, осуществляемые за счет средств госбюджета. Так, на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, в итоге потратят 54,49 млрд грн.

Помимо этого, в целом доходы и расходы ПФУ также сокращены на 2,82 млрд грн – соответственно до 254,91 млрд грн и 254,07 млрд грн.

Как сообщалось, первоначально бюджет ПФУ был утвержден в марте 2016 года с расходами 257 млрд грн и собственными доходами за счет единого социального взноса (ЕСВ) 110 млрд грн. Дотации из госбюджета были предусмотрены в объеме 144 млрд грн, в том числе 81,3 млрд грн – на покрытие дефицита, 63 млрд грн – на отдельные пенсионные программы, передаваемые из госбюджета.
бюджет, доходы, Пенсионный фонд, ЕСВ, ПФУ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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