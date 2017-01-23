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Кабмин Украины показал план реформ до 2020 года http://www.segodnya.ua/img/article/7907/6_main.1484061055.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/6_tn.1484061055.jpg Экономика Правительство надеется ускорить рост экономики, разобраться с ЖКХ и не потерять международную поддержку  

Кабмин Украины показал план реформ до 2020 года

Сегодня, 08:31

Правительство надеется ускорить рост экономики, разобраться с ЖКХ и не потерять международную поддержку

 

Кабмин &quot;рассекретил&quot; свои планы. Фото: AFP
Кабмин "рассекретил" свои планы. Фото: AFP

В Украине обнародован проект "Среднесрочного Плана приоритетных действий правительства до 2020 года". 

Разработанный Кабмином план должен стать основой среднесрочного бюджетного планирования, ежегодных детализированных планов действий правительства, стратегических планов министерств и других центральных органов исполнительной власти. В нем сформулированы основные цели и приоритетные направления деятельности власти.

 Основные цели

1. Экономический рост должен быть достигнут за счет увеличения экспорта и инвестиций, налоговой и таможенной реформы, дерегуляции, земельной реформы, приватизации, реформирования энергетического сектора и поддержания макроэкономической стабильности путем продолжения фискальной консолидации. Он должен обеспечить новые рабочие места, высокие зарплаты и сокращения бедности.

Ключевые показатели эффективности достижения этой цели до 2020 г.:

  • глобальный индекс конкурентоспособности – ТОП-50;
  • удельный вес валового накопления основного капитала (характеризует уровень инвестиций) в ВВП – 23%:
  • коэффициент Джини (показывающий степень неравенства распределения доходов в стране)- не выше 35 (по методологии Всемирного банка);
  • рейтинг DoingBusiness – ТОП-30;
  • мировой рейтинг конкурентоспособности промышленности – 35 место;
  • уменьшение энергоемкости ВВП (килограмм нефтяного эквивалента на 1 доллар США 2005 года) – до 0,2.

2. Эффективное управление - за счет внедрения реформы государственного управления, децентрализации и реформы государственных финансов. Оно нацелено на высокое качество государственных услуг и контроля общества над государственными средствами.

Ключевыми показателями эффективности достижения цели являются:

  • индикатор Government Effectiveness с World Governance Indicators – выше 50% стран;
  • E-Government Development Index (United Nations Е-government Survey) – ТОП-40 странмира;
  • Open Budjet Index (международнаясеть International Budget Partnership) – ТОП-50 стран.

3. Развитие человеческого капитала, включая реформы системы образования, здравоохранения, улучшения предоставления государственной социальной поддержки, развитие культуры и спорта. Все это направлено на улучшение качества жизни, образования и рост производительности труда.

Ключевыми показателями эффективности достижения цели являются:

  • индекс человеческого развития – ТОП-50;
  • уровень смертности – уменьшение на 10%;
  • уровень бедности (статистика ОЭСР) – 15%.

4. Верховенство права и борьба с коррупцией путем поддержки эффективного функционирования институтов по борьбе с коррупцией, обеспечения равного доступа к правосудию и эффективной защиты прав собственности. 

Ключевой показатель эффективности достижения цели в данном случае один – индекс восприятия коррупции (TransparencyInternational) – ТОП-50.

5. Безопасность и оборона, включая вопросы защиты суверенитета и территориальной целостности государства, а также важнейшие аспекты безопасности граждан.

Ключевыми показателями эффективности достижения цели являются:

  • доля расходов на безопасность и оборону не менее 5% от ВВП на соответствующий год, из них на оборону не менее 3%;
  • снижение аварийности на дорогах на 30%;
  • сохранение международной поддержки деоккупации Донбасса и Крыма.

Что нужно для исполнения

Правительство отмечает, что для успешной реализации Среднесрочного плана необходимы:

  • эффективное лидерство во всем процессе премьер-министра Украины;
  • координация взаимодействия министерств и центральных органов исполнительной власти;
  • отражение Среднесрочного плана в ежегодных планах действий правительства и министерств;
  • обеспечение надлежащей экспертной поддержки;
  • постоянный контроль и мониторинг процесса;
  • публичная отчетность.

 Приоритетные направления деятельности

Таких направлений в плане всего 85, мы выбрали наиболее важные из них

Экономический рост. Для обеспечения устойчивого развития государства важным является упрощение системы налогообложения, создание простых и прозрачных его правил, что создаст благоприятные условия для ведения хозяйственной деятельности и улучшит инвестиционный климат.

На первом этапе (до конца 2017 г.) обещаны:

  • запуск полноценного функционирования электронного сервиса "Электронный кабинет налогоплательщика";
  • проведение переговоров по внесению изменений в Конвенцию об избегании двойного налогообложения с Бельгией, Францией, Испанией, Турцией, Швейцарией;
  • ликвидация налоговой милиции и создание нового органа, который будет заниматься преступлениями, объектом которых являются финансовые интересы государства и местного самоуправления;
  • продолжение реорганизации ГФС;
  • ведения единой базы индивидуальных налоговых консультаций, размещаемой на официальном сайте ГФС;
  • подготовка проекта графика имплементации актов законодательства ЕС в сфере налогообложения подакцизных товаров и НДС с учетом возможных экономических рисков для осуществления прозрачной предпринимательской деятельности в этой сфере и начала процесса его согласования с ЕС.

В среднесрочной перспективе предполагается:

  • имплементация в налоговое законодательство шага 13 плана действий ОЭСР по противодействию размыванию базы и выводу прибыли из-под налогообложения (введение трехуровневой структуры документации по трансфертному ценообразованию);
  • введение единого счета для уплаты налогов и сборов;
  • представление единой отчетности по единому социальному взносу и налогу на доходы физлиц;
  • запуск всеобщего декларирования доходов и расходов физлиц и налогового контроля с использованием косвенных методов за соответствием доходов и расходов граждан.

Среднее время таможенного оформления товаров, мин

 

2016

2017 план

2020 план

Импорт

120

75

60

Экспорт

60

30

20

Транзит

40

15

10

В плане не забыли и о приватизации – намечена конкурсная продажу Одесского припортовлго завода, "Харьковоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Тернопольоблэнерго" и "Центрэнерго" в третьем квартале 2017 г.

Развитие конкуренции, малого и среднего бизнеса. Целевые количественные показатели:

  • количество занятых в МСП: в 2017 г.– 6,7 млн чел., в 2020 г. – 7,0 млн. чел.;
  • доля предприятий, действующих на рынках с конкурентной средой: в 2017 г. – 50% от общего объема производства (реализации), в 2020 г. – 55%;
  • - доля МСБ в добавленной стоимости (по расходам производства) в 2017 г. – 60%, в 2020 г. – 70%;
  • экономия средств за счет проведения конкурентных процедур закупок – в 2017 г. 34 млрд грн, в среднесрочной перспективе – 25 млрдгрн в год.

Создание условий для экономической независимости. Правительство признает, что на современном этапе трансформационных преобразований нет альтернативы развитию промышленности и, в первую очередь, ее высокотехнологичных составляющих с соответствующим расширением присутствия на рынках развитых стран. Масштабная структурная перестройка должна быть непосредственно связана с решением существующих системных проблем: высокая энергоемкость и материалоемкость, значительная импортозависимость и технологическая отсталость.

В долгосрочной перспективе цель – переход от сырьевой импортозависимой к высокотехнологичной экспортоориентированной модели экономики.

В среднесрочной перспективе цель – запуск процессов структурной перестройки промышленности и экспорта, углубление диверсификации экспорта.

Цели 2017 г.: создание условий (принятие соответствующих законопроектов и разработка новых законодательных инициатив) для стимулирования внедрения новых технологий в производство и продвижение украинского экспорта с высокой долей добавленной стоимости.

Ключевыми направлениями для достижения этих целей в 2017-2020 гг. являются развитие промышленного производства, в том числе оборонно-промышленного комплекса, расширение существующих, открытие новых рынков для украинского бизнеса.

Целевые количественные показатели;

  • среднегодовой рост промышленного производства: в 2018-2020 гг. – 7,6%, в 2017 г. – 3%;
  • доля высоко- и среднетехнологическихпроизводств в структуре валовой добавленной стоимости в целом по экономике: в 2020 г. – 8,5%, в 2017 г. – 6,5%;
  • доля машиностроительной продукции в структуре промышленного производства: в 2020 г. – 15%, в 2017 г.  – 8,4%;
  • уменьшение материалоемкости ВВП: в 2020 г. – до 0,87, в 2017 г. – до 0,94;
  • уменьшение энергоемкости ВВП: в 2020 г. – до 0,2, в 2017 г. – до 0,3;
  • среднегодовой рост физических объемов экспорта товаров и услуг: в 2018-2020 гг. – на 5%, в 2017 г. – на 2%;
  • увеличение удельного веса высокотехнологичных товаров в структуре экспорта: в 2020 г. – до 25%, в 2017 г. – до 22%;
  • переоснащение производственных мощностей государственных предприятий ОПК (от уровня 2016 г.) – в 2017 г. – 15%, в 2020 г. – 90%.

Энергетическая независимость. Запланировано иметь в 2020 г. долюв 11% энергоносителей, производимых из возобновляемых источников энергии, в структуре общего конечного энергопотребления.

Некоторые целевые количественные показатели

 

2014

2015

2017

2018

2019

2020

Производство уранового концентрата, т

925,7

1089,2

1221

1406

1501

2480

Производство тепловыделяющих сборок, ед.

импорт

импорт

импорт

импорт

импорт

630

Добыча природного газа, млрд куб.м

20,2

19,9

20,5

22,5

25,2

27,6

Добыча нефти, млн т

2,73

2,46

-

-

-

-

В правительственном документе в строке "Добыча природного газа" перепутаны миллиарды и миллионы кубометров, в прогноз по добыче нефти почему-то отсутствует

 Производство энергии из возобновляемых источников

 

2009

2014

2017

2020

В электроэнергетике, ГВт•ч

11471

10 164

20678

26000

В системах отопления, тыс. Гкал

1433

16654

41390

58500

Эффективное управление. На сегодня в стране действуют не менее 50 государственных программ, 40 стратегий, 60 концепций. Правительство признает, что у подавляющего большинства из них отсутствует действенная система мониторинга и оценки эффективности выполнения. Поэтому на III квартал 2017 г. запланировано создание действенной системы мониторинга исполнения документов стратегического планирования.

Реформирование здравоохранения. Некоторые результаты внедрения реформы финансирования здравоохранения ожидаются такими:

 

2013

2017

2018

2019

2020

Средняя продолжительность госпитализации, дней

11,8

11,0

10,5

9,5

9,2

Уровень госпитализации пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями (на 1000 населения)

39

38

36

33

30

Число врачей, оказывающих первичную помощь на основе договоров с населением, чел.

0

7 000

10 000

15 000

20 000

Энергоэффективность и энергосбережение. Здесь главная забота – снижение потребления в стране всех видов энергоресурсов. В правительстве подсчитали, что сейчас средний показатель удельного энергопотребления в Украине в два-три раза выше, чем в развитых странах Европейского Союза (в многоквартирных жилых домах 264 кВт•ч на 1 кв. м против 90 кВт•ч). Если достичь европейского показателя, то можно сэкономить до 11,4 млрд кубометров газа (около 58% импорта Украины). Снижение потерь в жилом секторе приведет и к уменьшению затрат на льготы и субсидии, на которые в государственном бюджете 2017 г. выделена огромная сумма – 49,5 млрд грн.

В правительстве признают, что процесс сокращения потребления энергоресурсов, в том числе за счет термомодернизации зданий, происходит крайне медленно. В частности, в рамках Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010 – 2016 гг. участвовали только 576 ОСМД и ЖСК. Поэтому важно не только продолжить программу на последующие годы, но и расширить переченьтех, кто сможет получить государственную поддержку на реализацию энергоэффективных проектов за счет управляющих и субъектов хозяйствования, которые заключили энергосервисные договоры с совладельцами или управляющими многоквартирных домов.

Развитие ЖКХ. В документе отмечается, что за годы независимости в Украине были осуществлены глобальные преобразования в жилом секторе. Однако разгосударствление проводилось без создания соответствующей правовой концепции управления приватизированным жильем. Во многом именно поэтому обострилась проблема финансирования капитальных ремонтовдомов. Несовершенство системы финансирования работ, связанных с обслуживанием жилого фонда, и чрезмерная монополизация его содержания привели к быстрому физическому и моральному износу домов.

В среднесрочной перспективе (2020 г.) предполагается достичь эффективного управления жилищным фондом и создать рынок управления жильем.

Пенсионная реформа. Целевые количественные показатели в пенсионной сфере:

  • уменьшение дефицита бюджета Пенсионного фонда в 2017 г. ориентировочно на 22,8%;
  • пересчет страховых пенсий для 10,9 млн пенсионеров;
  • восстановление дифференциации пенсионных выплат части пенсионеров;
  • уменьшение на 40% численности пенсионеров, у которых страховая пенсия меньше минимальной.

В достижении первого показателя уже сомнения. На днях Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 г. По доходам он возрос –с 257 млрд грн в 2016 г. до 284 млрд. При этом объем дотации из госбюджета уменьшен со 145 млрд грн до 142 млрд грн. Но нужно учитывать, что в сумму дотаций входят и пенсионные выплаты, которые должны финансироваться из бюджета (в прошлом году это было 63 млрдгрн, в этом – 57 млрдгрн). Так что собственно дефицит фонда был 82 млрд грн, а ожидается – 85 млн грн. Так что он вырос, а не уменьшился.
кабмин, экономика, правительство, план, рост, ВВП, реформы

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Автор:

Сергей Гусев

Источник:

"Сегодня"

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