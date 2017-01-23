Кабмин Украины показал план реформ до 2020 года

Правительство надеется ускорить рост экономики, разобраться с ЖКХ и не потерять международную поддержку

В Украине обнародован проект "Среднесрочного Плана приоритетных действий правительства до 2020 года".

Разработанный Кабмином план должен стать основой среднесрочного бюджетного планирования, ежегодных детализированных планов действий правительства, стратегических планов министерств и других центральных органов исполнительной власти. В нем сформулированы основные цели и приоритетные направления деятельности власти.

Основные цели

1. Экономический рост должен быть достигнут за счет увеличения экспорта и инвестиций, налоговой и таможенной реформы, дерегуляции, земельной реформы, приватизации, реформирования энергетического сектора и поддержания макроэкономической стабильности путем продолжения фискальной консолидации. Он должен обеспечить новые рабочие места, высокие зарплаты и сокращения бедности.

Ключевые показатели эффективности достижения этой цели до 2020 г.:

глобальный индекс конкурентоспособности – ТОП-50;

удельный вес валового накопления основного капитала (характеризует уровень инвестиций) в ВВП – 23%:

коэффициент Джини (показывающий степень неравенства распределения доходов в стране)- не выше 35 (по методологии Всемирного банка);

рейтинг DoingBusiness – ТОП-30;

мировой рейтинг конкурентоспособности промышленности – 35 место;

уменьшение энергоемкости ВВП (килограмм нефтяного эквивалента на 1 доллар США 2005 года) – до 0,2.

2. Эффективное управление - за счет внедрения реформы государственного управления, децентрализации и реформы государственных финансов. Оно нацелено на высокое качество государственных услуг и контроля общества над государственными средствами.

Ключевыми показателями эффективности достижения цели являются:

индикатор Government Effectiveness с World Governance Indicators – выше 50% стран;

E-Government Development Index (United Nations Е-government Survey) – ТОП-40 странмира;

Open Budjet Index (международнаясеть International Budget Partnership) – ТОП-50 стран.

3. Развитие человеческого капитала, включая реформы системы образования, здравоохранения, улучшения предоставления государственной социальной поддержки, развитие культуры и спорта. Все это направлено на улучшение качества жизни, образования и рост производительности труда.

Ключевыми показателями эффективности достижения цели являются:

индекс человеческого развития – ТОП-50;

уровень смертности – уменьшение на 10%;

уровень бедности (статистика ОЭСР) – 15%.

4. Верховенство права и борьба с коррупцией путем поддержки эффективного функционирования институтов по борьбе с коррупцией, обеспечения равного доступа к правосудию и эффективной защиты прав собственности.

Ключевой показатель эффективности достижения цели в данном случае один – индекс восприятия коррупции (TransparencyInternational) – ТОП-50.

5. Безопасность и оборона, включая вопросы защиты суверенитета и территориальной целостности государства, а также важнейшие аспекты безопасности граждан.

Ключевыми показателями эффективности достижения цели являются:

доля расходов на безопасность и оборону не менее 5% от ВВП на соответствующий год, из них на оборону не менее 3%;

снижение аварийности на дорогах на 30%;

сохранение международной поддержки деоккупации Донбасса и Крыма.

Что нужно для исполнения

Правительство отмечает, что для успешной реализации Среднесрочного плана необходимы:

эффективное лидерство во всем процессе премьер-министра Украины;

координация взаимодействия министерств и центральных органов исполнительной власти;

отражение Среднесрочного плана в ежегодных планах действий правительства и министерств;

обеспечение надлежащей экспертной поддержки;

постоянный контроль и мониторинг процесса;

публичная отчетность.

Приоритетные направления деятельности

Таких направлений в плане всего 85, мы выбрали наиболее важные из них

Экономический рост. Для обеспечения устойчивого развития государства важным является упрощение системы налогообложения, создание простых и прозрачных его правил, что создаст благоприятные условия для ведения хозяйственной деятельности и улучшит инвестиционный климат.

На первом этапе (до конца 2017 г.) обещаны:

запуск полноценного функционирования электронного сервиса "Электронный кабинет налогоплательщика";

проведение переговоров по внесению изменений в Конвенцию об избегании двойного налогообложения с Бельгией, Францией, Испанией, Турцией, Швейцарией;

ликвидация налоговой милиции и создание нового органа, который будет заниматься преступлениями, объектом которых являются финансовые интересы государства и местного самоуправления;

продолжение реорганизации ГФС;

ведения единой базы индивидуальных налоговых консультаций, размещаемой на официальном сайте ГФС;

подготовка проекта графика имплементации актов законодательства ЕС в сфере налогообложения подакцизных товаров и НДС с учетом возможных экономических рисков для осуществления прозрачной предпринимательской деятельности в этой сфере и начала процесса его согласования с ЕС.

В среднесрочной перспективе предполагается:

имплементация в налоговое законодательство шага 13 плана действий ОЭСР по противодействию размыванию базы и выводу прибыли из-под налогообложения (введение трехуровневой структуры документации по трансфертному ценообразованию);

введение единого счета для уплаты налогов и сборов;

представление единой отчетности по единому социальному взносу и налогу на доходы физлиц;

запуск всеобщего декларирования доходов и расходов физлиц и налогового контроля с использованием косвенных методов за соответствием доходов и расходов граждан.

Среднее время таможенного оформления товаров, мин

2016 2017 план 2020 план Импорт 120 75 60 Экспорт 60 30 20 Транзит 40 15 10

В плане не забыли и о приватизации – намечена конкурсная продажу Одесского припортовлго завода, "Харьковоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Тернопольоблэнерго" и "Центрэнерго" в третьем квартале 2017 г.

Развитие конкуренции, малого и среднего бизнеса. Целевые количественные показатели:

количество занятых в МСП: в 2017 г.– 6,7 млн чел., в 2020 г. – 7,0 млн. чел.;

доля предприятий, действующих на рынках с конкурентной средой: в 2017 г. – 50% от общего объема производства (реализации), в 2020 г. – 55%;

- доля МСБ в добавленной стоимости (по расходам производства) в 2017 г. – 60%, в 2020 г. – 70%;

экономия средств за счет проведения конкурентных процедур закупок – в 2017 г. 34 млрд грн, в среднесрочной перспективе – 25 млрдгрн в год.

Создание условий для экономической независимости. Правительство признает, что на современном этапе трансформационных преобразований нет альтернативы развитию промышленности и, в первую очередь, ее высокотехнологичных составляющих с соответствующим расширением присутствия на рынках развитых стран. Масштабная структурная перестройка должна быть непосредственно связана с решением существующих системных проблем: высокая энергоемкость и материалоемкость, значительная импортозависимость и технологическая отсталость.

В долгосрочной перспективе цель – переход от сырьевой импортозависимой к высокотехнологичной экспортоориентированной модели экономики.

В среднесрочной перспективе цель – запуск процессов структурной перестройки промышленности и экспорта, углубление диверсификации экспорта.

Цели 2017 г.: создание условий (принятие соответствующих законопроектов и разработка новых законодательных инициатив) для стимулирования внедрения новых технологий в производство и продвижение украинского экспорта с высокой долей добавленной стоимости.

Ключевыми направлениями для достижения этих целей в 2017-2020 гг. являются развитие промышленного производства, в том числе оборонно-промышленного комплекса, расширение существующих, открытие новых рынков для украинского бизнеса.

Целевые количественные показатели;

среднегодовой рост промышленного производства: в 2018-2020 гг. – 7,6%, в 2017 г. – 3%;

доля высоко- и среднетехнологическихпроизводств в структуре валовой добавленной стоимости в целом по экономике: в 2020 г. – 8,5%, в 2017 г. – 6,5%;

доля машиностроительной продукции в структуре промышленного производства: в 2020 г. – 15%, в 2017 г. – 8,4%;

уменьшение материалоемкости ВВП: в 2020 г. – до 0,87, в 2017 г. – до 0,94;

уменьшение энергоемкости ВВП: в 2020 г. – до 0,2, в 2017 г. – до 0,3;

среднегодовой рост физических объемов экспорта товаров и услуг: в 2018-2020 гг. – на 5%, в 2017 г. – на 2%;

увеличение удельного веса высокотехнологичных товаров в структуре экспорта: в 2020 г. – до 25%, в 2017 г. – до 22%;

переоснащение производственных мощностей государственных предприятий ОПК (от уровня 2016 г.) – в 2017 г. – 15%, в 2020 г. – 90%.

Энергетическая независимость. Запланировано иметь в 2020 г. долюв 11% энергоносителей, производимых из возобновляемых источников энергии, в структуре общего конечного энергопотребления.

Некоторые целевые количественные показатели

2014 2015 2017 2018 2019 2020 Производство уранового концентрата, т 925,7 1089,2 1221 1406 1501 2480 Производство тепловыделяющих сборок, ед. импорт импорт импорт импорт импорт 630 Добыча природного газа, млрд куб.м 20,2 19,9 20,5 22,5 25,2 27,6 Добыча нефти, млн т 2,73 2,46 - - - -

В правительственном документе в строке "Добыча природного газа" перепутаны миллиарды и миллионы кубометров, в прогноз по добыче нефти почему-то отсутствует

Производство энергии из возобновляемых источников

2009 2014 2017 2020 В электроэнергетике, ГВт•ч 11471 10 164 20678 26000 В системах отопления, тыс. Гкал 1433 16654 41390 58500

Эффективное управление. На сегодня в стране действуют не менее 50 государственных программ, 40 стратегий, 60 концепций. Правительство признает, что у подавляющего большинства из них отсутствует действенная система мониторинга и оценки эффективности выполнения. Поэтому на III квартал 2017 г. запланировано создание действенной системы мониторинга исполнения документов стратегического планирования.

Реформирование здравоохранения. Некоторые результаты внедрения реформы финансирования здравоохранения ожидаются такими:

2013 2017 2018 2019 2020 Средняя продолжительность госпитализации, дней 11,8 11,0 10,5 9,5 9,2 Уровень госпитализации пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями (на 1000 населения) 39 38 36 33 30 Число врачей, оказывающих первичную помощь на основе договоров с населением, чел. 0 7 000 10 000 15 000 20 000

Энергоэффективность и энергосбережение. Здесь главная забота – снижение потребления в стране всех видов энергоресурсов. В правительстве подсчитали, что сейчас средний показатель удельного энергопотребления в Украине в два-три раза выше, чем в развитых странах Европейского Союза (в многоквартирных жилых домах 264 кВт•ч на 1 кв. м против 90 кВт•ч). Если достичь европейского показателя, то можно сэкономить до 11,4 млрд кубометров газа (около 58% импорта Украины). Снижение потерь в жилом секторе приведет и к уменьшению затрат на льготы и субсидии, на которые в государственном бюджете 2017 г. выделена огромная сумма – 49,5 млрд грн.

В правительстве признают, что процесс сокращения потребления энергоресурсов, в том числе за счет термомодернизации зданий, происходит крайне медленно. В частности, в рамках Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010 – 2016 гг. участвовали только 576 ОСМД и ЖСК. Поэтому важно не только продолжить программу на последующие годы, но и расширить переченьтех, кто сможет получить государственную поддержку на реализацию энергоэффективных проектов за счет управляющих и субъектов хозяйствования, которые заключили энергосервисные договоры с совладельцами или управляющими многоквартирных домов.

Развитие ЖКХ. В документе отмечается, что за годы независимости в Украине были осуществлены глобальные преобразования в жилом секторе. Однако разгосударствление проводилось без создания соответствующей правовой концепции управления приватизированным жильем. Во многом именно поэтому обострилась проблема финансирования капитальных ремонтовдомов. Несовершенство системы финансирования работ, связанных с обслуживанием жилого фонда, и чрезмерная монополизация его содержания привели к быстрому физическому и моральному износу домов.

В среднесрочной перспективе (2020 г.) предполагается достичь эффективного управления жилищным фондом и создать рынок управления жильем.

Пенсионная реформа. Целевые количественные показатели в пенсионной сфере:

уменьшение дефицита бюджета Пенсионного фонда в 2017 г. ориентировочно на 22,8%;

пересчет страховых пенсий для 10,9 млн пенсионеров;

восстановление дифференциации пенсионных выплат части пенсионеров;

уменьшение на 40% численности пенсионеров, у которых страховая пенсия меньше минимальной.

В достижении первого показателя уже сомнения. На днях Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 г. По доходам он возрос –с 257 млрд грн в 2016 г. до 284 млрд. При этом объем дотации из госбюджета уменьшен со 145 млрд грн до 142 млрд грн. Но нужно учитывать, что в сумму дотаций входят и пенсионные выплаты, которые должны финансироваться из бюджета (в прошлом году это было 63 млрдгрн, в этом – 57 млрдгрн). Так что собственно дефицит фонда был 82 млрд грн, а ожидается – 85 млн грн. Так что он вырос, а не уменьшился.