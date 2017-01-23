Кабмин Украины показал план реформ до 2020 года
Правительство надеется ускорить рост экономики, разобраться с ЖКХ и не потерять международную поддержку
В Украине обнародован проект "Среднесрочного Плана приоритетных действий правительства до 2020 года".
Разработанный Кабмином план должен стать основой среднесрочного бюджетного планирования, ежегодных детализированных планов действий правительства, стратегических планов министерств и других центральных органов исполнительной власти. В нем сформулированы основные цели и приоритетные направления деятельности власти.
Основные цели
1. Экономический рост должен быть достигнут за счет увеличения экспорта и инвестиций, налоговой и таможенной реформы, дерегуляции, земельной реформы, приватизации, реформирования энергетического сектора и поддержания макроэкономической стабильности путем продолжения фискальной консолидации. Он должен обеспечить новые рабочие места, высокие зарплаты и сокращения бедности.
Ключевые показатели эффективности достижения этой цели до 2020 г.:
- глобальный индекс конкурентоспособности – ТОП-50;
- удельный вес валового накопления основного капитала (характеризует уровень инвестиций) в ВВП – 23%:
- коэффициент Джини (показывающий степень неравенства распределения доходов в стране)- не выше 35 (по методологии Всемирного банка);
- рейтинг DoingBusiness – ТОП-30;
- мировой рейтинг конкурентоспособности промышленности – 35 место;
- уменьшение энергоемкости ВВП (килограмм нефтяного эквивалента на 1 доллар США 2005 года) – до 0,2.
2. Эффективное управление - за счет внедрения реформы государственного управления, децентрализации и реформы государственных финансов. Оно нацелено на высокое качество государственных услуг и контроля общества над государственными средствами.
Ключевыми показателями эффективности достижения цели являются:
- индикатор Government Effectiveness с World Governance Indicators – выше 50% стран;
- E-Government Development Index (United Nations Е-government Survey) – ТОП-40 странмира;
- Open Budjet Index (международнаясеть International Budget Partnership) – ТОП-50 стран.
3. Развитие человеческого капитала, включая реформы системы образования, здравоохранения, улучшения предоставления государственной социальной поддержки, развитие культуры и спорта. Все это направлено на улучшение качества жизни, образования и рост производительности труда.
Ключевыми показателями эффективности достижения цели являются:
- индекс человеческого развития – ТОП-50;
- уровень смертности – уменьшение на 10%;
- уровень бедности (статистика ОЭСР) – 15%.
4. Верховенство права и борьба с коррупцией путем поддержки эффективного функционирования институтов по борьбе с коррупцией, обеспечения равного доступа к правосудию и эффективной защиты прав собственности.
Ключевой показатель эффективности достижения цели в данном случае один – индекс восприятия коррупции (TransparencyInternational) – ТОП-50.
5. Безопасность и оборона, включая вопросы защиты суверенитета и территориальной целостности государства, а также важнейшие аспекты безопасности граждан.
Ключевыми показателями эффективности достижения цели являются:
- доля расходов на безопасность и оборону не менее 5% от ВВП на соответствующий год, из них на оборону не менее 3%;
- снижение аварийности на дорогах на 30%;
- сохранение международной поддержки деоккупации Донбасса и Крыма.
Что нужно для исполнения
Правительство отмечает, что для успешной реализации Среднесрочного плана необходимы:
- эффективное лидерство во всем процессе премьер-министра Украины;
- координация взаимодействия министерств и центральных органов исполнительной власти;
- отражение Среднесрочного плана в ежегодных планах действий правительства и министерств;
- обеспечение надлежащей экспертной поддержки;
- постоянный контроль и мониторинг процесса;
- публичная отчетность.
Приоритетные направления деятельности
Таких направлений в плане всего 85, мы выбрали наиболее важные из них
Экономический рост. Для обеспечения устойчивого развития государства важным является упрощение системы налогообложения, создание простых и прозрачных его правил, что создаст благоприятные условия для ведения хозяйственной деятельности и улучшит инвестиционный климат.
На первом этапе (до конца 2017 г.) обещаны:
- запуск полноценного функционирования электронного сервиса "Электронный кабинет налогоплательщика";
- проведение переговоров по внесению изменений в Конвенцию об избегании двойного налогообложения с Бельгией, Францией, Испанией, Турцией, Швейцарией;
- ликвидация налоговой милиции и создание нового органа, который будет заниматься преступлениями, объектом которых являются финансовые интересы государства и местного самоуправления;
- продолжение реорганизации ГФС;
- ведения единой базы индивидуальных налоговых консультаций, размещаемой на официальном сайте ГФС;
- подготовка проекта графика имплементации актов законодательства ЕС в сфере налогообложения подакцизных товаров и НДС с учетом возможных экономических рисков для осуществления прозрачной предпринимательской деятельности в этой сфере и начала процесса его согласования с ЕС.
В среднесрочной перспективе предполагается:
- имплементация в налоговое законодательство шага 13 плана действий ОЭСР по противодействию размыванию базы и выводу прибыли из-под налогообложения (введение трехуровневой структуры документации по трансфертному ценообразованию);
- введение единого счета для уплаты налогов и сборов;
- представление единой отчетности по единому социальному взносу и налогу на доходы физлиц;
- запуск всеобщего декларирования доходов и расходов физлиц и налогового контроля с использованием косвенных методов за соответствием доходов и расходов граждан.
Среднее время таможенного оформления товаров, мин
|
|
2016
|
2017 план
|
2020 план
|
Импорт
|
120
|
75
|
60
|
Экспорт
|
60
|
30
|
20
|
Транзит
|
40
|
15
|
10
В плане не забыли и о приватизации – намечена конкурсная продажу Одесского припортовлго завода, "Харьковоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Тернопольоблэнерго" и "Центрэнерго" в третьем квартале 2017 г.
Развитие конкуренции, малого и среднего бизнеса. Целевые количественные показатели:
- количество занятых в МСП: в 2017 г.– 6,7 млн чел., в 2020 г. – 7,0 млн. чел.;
- доля предприятий, действующих на рынках с конкурентной средой: в 2017 г. – 50% от общего объема производства (реализации), в 2020 г. – 55%;
- - доля МСБ в добавленной стоимости (по расходам производства) в 2017 г. – 60%, в 2020 г. – 70%;
- экономия средств за счет проведения конкурентных процедур закупок – в 2017 г. 34 млрд грн, в среднесрочной перспективе – 25 млрдгрн в год.
Создание условий для экономической независимости. Правительство признает, что на современном этапе трансформационных преобразований нет альтернативы развитию промышленности и, в первую очередь, ее высокотехнологичных составляющих с соответствующим расширением присутствия на рынках развитых стран. Масштабная структурная перестройка должна быть непосредственно связана с решением существующих системных проблем: высокая энергоемкость и материалоемкость, значительная импортозависимость и технологическая отсталость.
В долгосрочной перспективе цель – переход от сырьевой импортозависимой к высокотехнологичной экспортоориентированной модели экономики.
В среднесрочной перспективе цель – запуск процессов структурной перестройки промышленности и экспорта, углубление диверсификации экспорта.
Цели 2017 г.: создание условий (принятие соответствующих законопроектов и разработка новых законодательных инициатив) для стимулирования внедрения новых технологий в производство и продвижение украинского экспорта с высокой долей добавленной стоимости.
Ключевыми направлениями для достижения этих целей в 2017-2020 гг. являются развитие промышленного производства, в том числе оборонно-промышленного комплекса, расширение существующих, открытие новых рынков для украинского бизнеса.
Целевые количественные показатели;
- среднегодовой рост промышленного производства: в 2018-2020 гг. – 7,6%, в 2017 г. – 3%;
- доля высоко- и среднетехнологическихпроизводств в структуре валовой добавленной стоимости в целом по экономике: в 2020 г. – 8,5%, в 2017 г. – 6,5%;
- доля машиностроительной продукции в структуре промышленного производства: в 2020 г. – 15%, в 2017 г. – 8,4%;
- уменьшение материалоемкости ВВП: в 2020 г. – до 0,87, в 2017 г. – до 0,94;
- уменьшение энергоемкости ВВП: в 2020 г. – до 0,2, в 2017 г. – до 0,3;
- среднегодовой рост физических объемов экспорта товаров и услуг: в 2018-2020 гг. – на 5%, в 2017 г. – на 2%;
- увеличение удельного веса высокотехнологичных товаров в структуре экспорта: в 2020 г. – до 25%, в 2017 г. – до 22%;
- переоснащение производственных мощностей государственных предприятий ОПК (от уровня 2016 г.) – в 2017 г. – 15%, в 2020 г. – 90%.
Энергетическая независимость. Запланировано иметь в 2020 г. долюв 11% энергоносителей, производимых из возобновляемых источников энергии, в структуре общего конечного энергопотребления.
Некоторые целевые количественные показатели
|
|
2014
|
2015
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Производство уранового концентрата, т
|
925,7
|
1089,2
|
1221
|
1406
|
1501
|
2480
|
Производство тепловыделяющих сборок, ед.
|
импорт
|
импорт
|
импорт
|
импорт
|
импорт
|
630
|
Добыча природного газа, млрд куб.м
|
20,2
|
19,9
|
20,5
|
22,5
|
25,2
|
27,6
|
Добыча нефти, млн т
|
2,73
|
2,46
|
-
|
-
|
-
|
-
В правительственном документе в строке "Добыча природного газа" перепутаны миллиарды и миллионы кубометров, в прогноз по добыче нефти почему-то отсутствует
Производство энергии из возобновляемых источников
|
|
2009
|
2014
|
2017
|
2020
|
В электроэнергетике, ГВт•ч
|
11471
|
10 164
|
20678
|
26000
|
В системах отопления, тыс. Гкал
|
1433
|
16654
|
41390
|
58500
Эффективное управление. На сегодня в стране действуют не менее 50 государственных программ, 40 стратегий, 60 концепций. Правительство признает, что у подавляющего большинства из них отсутствует действенная система мониторинга и оценки эффективности выполнения. Поэтому на III квартал 2017 г. запланировано создание действенной системы мониторинга исполнения документов стратегического планирования.
Реформирование здравоохранения. Некоторые результаты внедрения реформы финансирования здравоохранения ожидаются такими:
|
|
2013
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Средняя продолжительность госпитализации, дней
|
11,8
|
11,0
|
10,5
|
9,5
|
9,2
|
Уровень госпитализации пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями (на 1000 населения)
|
39
|
38
|
36
|
33
|
30
|
Число врачей, оказывающих первичную помощь на основе договоров с населением, чел.
|
0
|
7 000
|
10 000
|
15 000
|
20 000
Энергоэффективность и энергосбережение. Здесь главная забота – снижение потребления в стране всех видов энергоресурсов. В правительстве подсчитали, что сейчас средний показатель удельного энергопотребления в Украине в два-три раза выше, чем в развитых странах Европейского Союза (в многоквартирных жилых домах 264 кВт•ч на 1 кв. м против 90 кВт•ч). Если достичь европейского показателя, то можно сэкономить до 11,4 млрд кубометров газа (около 58% импорта Украины). Снижение потерь в жилом секторе приведет и к уменьшению затрат на льготы и субсидии, на которые в государственном бюджете 2017 г. выделена огромная сумма – 49,5 млрд грн.
В правительстве признают, что процесс сокращения потребления энергоресурсов, в том числе за счет термомодернизации зданий, происходит крайне медленно. В частности, в рамках Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010 – 2016 гг. участвовали только 576 ОСМД и ЖСК. Поэтому важно не только продолжить программу на последующие годы, но и расширить переченьтех, кто сможет получить государственную поддержку на реализацию энергоэффективных проектов за счет управляющих и субъектов хозяйствования, которые заключили энергосервисные договоры с совладельцами или управляющими многоквартирных домов.
Развитие ЖКХ. В документе отмечается, что за годы независимости в Украине были осуществлены глобальные преобразования в жилом секторе. Однако разгосударствление проводилось без создания соответствующей правовой концепции управления приватизированным жильем. Во многом именно поэтому обострилась проблема финансирования капитальных ремонтовдомов. Несовершенство системы финансирования работ, связанных с обслуживанием жилого фонда, и чрезмерная монополизация его содержания привели к быстрому физическому и моральному износу домов.
В среднесрочной перспективе (2020 г.) предполагается достичь эффективного управления жилищным фондом и создать рынок управления жильем.
Пенсионная реформа. Целевые количественные показатели в пенсионной сфере:
- уменьшение дефицита бюджета Пенсионного фонда в 2017 г. ориентировочно на 22,8%;
- пересчет страховых пенсий для 10,9 млн пенсионеров;
- восстановление дифференциации пенсионных выплат части пенсионеров;
- уменьшение на 40% численности пенсионеров, у которых страховая пенсия меньше минимальной.
В достижении первого показателя уже сомнения. На днях Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 г. По доходам он возрос –с 257 млрд грн в 2016 г. до 284 млрд. При этом объем дотации из госбюджета уменьшен со 145 млрд грн до 142 млрд грн. Но нужно учитывать, что в сумму дотаций входят и пенсионные выплаты, которые должны финансироваться из бюджета (в прошлом году это было 63 млрдгрн, в этом – 57 млрдгрн). Так что собственно дефицит фонда был 82 млрд грн, а ожидается – 85 млн грн. Так что он вырос, а не уменьшился.
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